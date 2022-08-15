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Şan: Gençlerin de, ekonominin büyümesinde neler başardığını gösterme zamanı

Maliye Bakanı Alişan Şan, ekonominin büyüyebilmesi ve hareketlenebilmesi için özel sektörün çok önemli bir rolü olduğunu vurguladı.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 14:53
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Şan: Gençlerin de, ekonominin büyümesinde neler başardığını gösterme zamanı


Şan, “Artık ülkemizde gerçek anlamda gençlerin de, ekonominin büyümesinde neler başardığını gösterme zamanı” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, göreve geldiği günden bu yana sivil toplum örgütleriyle görüşmeler gerçekleştiren Maliye Bakanı Şan, bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği (GİAD) heyetini kabul etti.

Bakan Şan, genç jenerasyonun bir temsilcisi olarak ülkenin kalkınması için çalışan gençlerin fikirlerine büyük önem verdiğini belirterek, “Artık ülkemizde gerçek anlamda gençlerin de, ekonominin büyümesinde neler başardığını gösterme zamanı” dedi.

GİAD Başkanı Muhit İnce de, Maliye Bakanı Alişan Şan’a, daveti için teşekkür ederek, iş insanları ve sivil toplum örgütleri olarak ülkenin ve toplumun çıkarı için devletin kurumlarıyla iş birliğine daima sıcak baktıklarını ifade etti.

Görüşmede daha sonra çalışma hayatı ve bu konuda yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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