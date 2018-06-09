Sanal bahis savaşı devam ediyor

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne’de yasa dışı sanal bet oynattıkları gerekçesi ile tutuklanan Ahmet Cevdet Çuvalcıoğlu ve Mümin Hacıoğlu aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, zanlılar dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak 5’er bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmalarına karar verdi.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlıların internet üzerinde izinsiz bahis ve kumar oynatmak suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis çavuşu Yahya Suiçmez, Girne’de önceki gün direktörlüğünü Ahmet Cevdet Çuvalcıoğlu’nun yaptığı Leona Marketing isimli iş yerinde 5 adet bilgisayar, 6 adet cep telefonu ve 3 adet hard diske el koyduklarını söyledi.

Mümin Hacıoğlu polise verdiği ifadede suçunu kabul ettiğini belirten Suiçmez, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.