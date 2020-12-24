Saner, Ankara ziyaretinin detaylarını açıkladı

Başbakan Ersan Saner Ankara ziyareti sonrası Ercan Havalimanı’ndan basın açıklaması yaptı. Türkiye’de gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin detayları paylaşan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a misafir perverliklerinden ötürü teşekkür etti.

Saner’in açıklamasından öne çıkanlar:

“Görüşmelerde KKC ile ilgili tüm konuları irdeleme fırsatı bulduk. Başka ekonomik yönden kalkınma ve alt yapı projeleri için görüşmeler gerçekleştirdik.”

“Mali protokol gereği ülkemize aktarılması gereken 800 milyon TL’nin aktarılması için her türlü işlem tamamlanmıştır.”

“Kaynakla birlikte, ülkemizdeki yollar için bu yıldan itibaren Ankara kaynaklı projelerin başlatılmasına karar verildi. Aynı zamanda bazı köy yolları için de karar alındı.”

“500 yataklı hastane için son görüşmeleri tamamladık. Yeni Ercan havaalanın hizmete başlaması ve Covid19’a karşı mücadele konusunda neler yapılacağı konuşuldu. 500 bin aşı konusunda gerekli tüm konular karara bağlandı.”

“Ekonomik protokol için 2021 yılını kapsayacak şekilde görüşmelerin en kısa zamanda tamamlanması konusunda mutabakata vardık.”

“E-devlet binası için adım atılacak. Temellerinin bu yıl atılmasına karar verildi.”

“Covid-19’un etkileri devam edecek. Bundan dolayı başta çalışma için maddi destek yeni protokolde yer alacak.”

“Hellimin telifi konusunda KKTC olarak haklı duruşumuzu sürdüreceğiz. Hellim üretimi için 5000 küçük baş damızlık hayvan gönderilecek.”