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SANER: “BEN PANDEMİ İLE MÜCADELEYİ BAŞARILI BULUYORUM”

Temaslı takibi ile karantina otelinde gözlem altında tutulan Başbakan Ersan Saner, Genç TV’de online katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

07 Mayıs 2021 Cuma 10:03
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SANER: “BEN PANDEMİ İLE MÜCADELEYİ BAŞARILI BULUYORUM”

GÜNDEM KIBRIS

Güney Kıbrıs’ın aşılamada 30’lu yaşlara inmesini değerlendiren Saner, “Aşılama rakamları bana göre doğruyu yansıtmıyor” dedi.  
Aşılanma konusunda açıklamalarda bulunan Saner, “Bana bir tane kara ülkesi göstereceksiniz, öğretmenler aşılandı ve yüz yüze eğitim başladı. Yoktur. Bakanımız da kendi öngörüsünü söyledi. Bu sadece öğretmenlerle bitmiyor, çocuklara otobüslerde refakat eden arkadaşlarımız da var. Özel okullar da var. Aşılama oranımıza baktığımızda, Avrupa oranında başların içindeyiz. Ben pandemi ile mücadeleyi başarılı görüyorum. Güney Kıbrıs kapanırken 15 gün, Türkiye kapanırken, biz kapanmıyorsak bu başarılıdır diye düşünüyorum” dedi. 

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