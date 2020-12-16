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Saner'den işçilere ara formül önerisi

Başbakan Saner, Güney'de çalışan işçilere karantinasız geçiş olabileceğini ancak tümünün bir karantina merkezinde konaklamasıyla ancak bu formüle izin verebileceklerini söyledi

16 Aralık 2020 Çarşamba 13:18
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Saner'den işçilere ara formül önerisi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun aldığı karar ile karantinasız geçişlerin kaldırılması sonrasında işlerini kaybetme riski yaşayan Güney Kıbrıs'ta çalışan işçilerin Başbakanlık önündeki eylemi devam ediyor. 

Üç kişilik bir grubu kabul eden Başbakan Ersan Saner eylemcilerle görüştü. 

Görüşme sonrasında eylemcilerin arasına giden Başbakan Saner aldıkları ortak kararı açıkladı.

Saner, 23 Aralık tarihine kadar Güney'de çalışan eylemcilerin devletin belirleyeceği karantina noktalarından kalması ve işlerine gidip gelmelerinin devam etmesi yönünde bir karar ürettiklerini kaydetti.

24'ünde ne olacak sorusuna karşılık Başbakan Saner, "Bu konuda bir şey söylemek doğru olmaz gelişmelere göre değerlendirmeler yapacağız" dedi.

Güney Kıbrıs'ta zaten 24'ünde Easter tatili başladığından iş hayatı da duruyor.

Eylemciler kararı tartışıyor

Bu arada eylemciler bu kararı kendi arasında tartışıyor. Kabul edelim diyen de var, "hayvanlarım var bakmam lazım" diyen de .

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