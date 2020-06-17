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Saner: “Gündemimizde hükümetin istifası yok”

UBP Genel Sekreteri Saner MYK’nın bugün saat 14.00’teki toplantısıyla ilgili gündemlerinde hükümetin istifasının olmadığını belirtti.

17 Haziran 2020 Çarşamba 08:17
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Saner: “Gündemimizde hükümetin istifası yok”

UBP Genel Sekreteri Saner MYK’nın bugün saat 14.00’teki toplantısıyla ilgili BRT’nin sorularını yanıtladı, gündemlerinde hükümetin istifasının olmadığını belirtti.

“Halkın sağlığı ve refahını düşünüyoruz” ifadelerini kullanan Saner, "Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, Ulusal Birlik Partisi’nin bugün  saat 14.00’te yapacağı Merkez Yönetim Kurulu toplantısının “rutin olduğunu, hükümetin bozulması ya da bakan değiştirilmesi gibi bir gündem maddesi bulunmadığını” söyledi.

Saner, partisinin dün olduğu gibi bugün de eleştirilere takılıp kalmadan önceliğin KKTC halkının refahı olduğunu vurguladı.

Saner, UBP MYK toplantısının gündemi ne olacak sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Geçen hafta benzer bir şekilde Koronavirüsle mücadele sürecinin açılım döneminin başlamasıyla birlikte Parti Meclisi’ni toplamıştık, bu haftada da MYK’yı topluyoruz.
Halkın Partisi Parti Meclisi toplantısının yapılması ile bizim MYK toplantımızın ilişkilendirilmesi doğru değildir.
Geçtiğimiz gün yaşanan olaylarla ilgili Meclis’te tartışmalar olmuş ve herkes görüşlerini ortaya koymuştur. Bunlara ek yapmama gerek yok."

HALKIN SAĞLIĞI VE REFAHI

UBP Genel Sekreteri Saner, son günlerdeki eleştirileri nasıl değerlendirdiklerine ilişkin  “Bizim UBP olarak görüşümüz şudur; bugüne kadar nasıl halkımızın sağlığını hep önde tutarak hizmet etmişsek bundan sonra da öyle ilerleyeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

Buna ek olarak ekonomide güçlü bir KKTC yaratma çabalarımız da devam edecektir.

Kısa süre içinde yeni ve kapsamlı bir ekonomik önlemler paketi açıklanacak ve halkın yaşantısı kolaylaştırılacaktır. 

Bir koalisyon hükümeti söz konusudur ve bugüne kadar bu hükümetle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştır. Biz bunları taksak ve bunları yorumlamaya kalkışsaydık hiç iş yapamayacaktık." şeklinde konuştu.

Saner sözlerine şöyle devam etti:

SAĞLANAN EKONOMİK BAŞARI

"Daha 1 yılı yeni doldurmuş bir hükümet söz konusudur ve bu hükümet Türkiye ile halkımız için son derece önemli olan 2 tane İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imzalamıştır.

Bu iki anlaşma ile Türkiye bize alt yapı yatırımlarımız, savunma giderlerimiz, reel sektörümüz ve bütçe açıklarımızın giderilmesi için 3 milyar TL destek sağlayacaktır. Direk cari bütçeye 1 milyar 38 milyon lira hibe yapılması çok önemlidir. Bu hükümetin bir başarısı, Türkiye’nin bizlere ciddi bir katkısıdır.

Esas olan pandemi ile mücadele ve ekonomik sorunların aşılmasıdır. Hükümet bunlarda başarılıdır.
Hala ülkemizde sıfır vaka ile gidiyoruz ve alınan ekonomik önlemlerle yaşanan sıkıntıları yavaş yavaş geride bırakıyoruz.

UBP dün olduğu gibi bugün de yarın da KKTC’nin yaşaması ve daha refah olması çabası içindedir.”


PARTİ MYK’SININ GÜNDEMİ

UBP Genel Sekreteri Saner, Parti MYK’sının bugünkü toplantısı hakkındaki bir soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Muhafelet partileri UBP’nin Koronavirüsle mücadelede başarılı olmamasını ve hükümetten gitmesini istiyorlardı ama olmadı.

UBP kendi organlarında konuları değerlendirerek her türlü kararı alabilecek, alan bir partidir. Ama buna halkımızın duruşunu ve beklentilerini de dikkate alarak karar verecek olan UBP’dir...

Hükümet kurmaya da, hükümet bozmaya da, kabine içinde değişiklik yapmaya da, yapmamaya da karar verecek olan UBP’nin yetkili organları ve yetkili kişileridir.

Ama  toplantımız rutin bir toplantıdır.
Ancak halkın beklenti ve istemleri incelendikten sonra gerekmesi halinde Parti Meclisi ve Parti MYK’sı toplanır ve kararlar alır.”

Anahtar Kelimeler:
UBPErsan Saner
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cypriot 2020-06-17 10:42:47

HALKIN SAĞLIĞINI ÖN PLANDA DUTMAKMI? MA NASIL BİR YÜZSÜZLÜKDÜR BU ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL.

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