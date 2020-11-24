Saner: "Kurultayda adayım"

ÖZEL HABER

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, yapılacak olan UBP kurultayında genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.

BRT ekranlarında açıklama yapan Saner, Aralık ayı gibi kurultayın gerçekleşeceğini ve kurultayda aday olacağını açıkladı.

Saner adaylığını şu sözlerle duyurdu:

"Ben bu saatten sonra adayım net bunu söyleyebilirim."

"Daha önceki kurultayda aday değildim ama Genel Başkan Vekaletini alan bir kişi olarak bu saatten sonra aday olmazsam kendi siyasi geleceğim sorgulanacağından ben bu dakikadan itibaren aday olduğumu net olarak ifade ediyorum"