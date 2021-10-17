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Saner, "Kurultayı kazanacağım. UBP’lilerin sağduyusuna güveniyorum"

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner bölge ziyaretlerine devam ediyor.

17 Ekim 2021 Pazar 20:14
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Saner, "Kurultayı kazanacağım. UBP’lilerin sağduyusuna güveniyorum"
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 UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner bölge ziyaretlerine devam ediyor.  Karpaz’ı ziyaret eden Saner, köylerde vatandaşlarla sohbet etti, kurultay ile ilgili mesajlar verdi.

Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a 6 ilçe ve 28 beldede, hem kurultaya hem de seçime hazır olduklarını vurgulayan Saner, “ Kurultayı kazanacağım. UBP’lilerin sağduyusuna güveniyorum” dedi.

Saner, “ Bölge bölge ziyaretlerimizde, UBP üyeleri ve halkımızın nabzını tutarak söylüyorum… Bu hizmet yarışından, kurultaydan başkan olarak çıkacağıma ve UBP’yi 2 ay sonra yapılacak erken seçimde tek başına iktidara taşıyacağıma inanıyorum” diye konuştu.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner şöyle devam etti:

UBP gibi ülkenin en büyük siyasi partisinin genel başkanına, hem ülke, hem partililer hem de işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşların güven duyması gerektiğini vurgulayan Saner, “ İşte o genel başkan da kendisine duyulan  güveni, istikrarlı bir ülke yönetimi için kullanmalı. Parti yönetiminde istikrar olmalı… Ülkede istikrar olmalı… Ekonomide istikrar olmalı… Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizde önce güven sonra istikrar olmalı. O yüzden güven ve istikrar önemli… UBP’li kardeşlerim ne demek istediğimi gayet iyi anlamışlardır. Bundan fazla söze gerek yoktur. Güven yoksa hiçbir şey yoktur. Bunu en iyi onlar bilir.”

Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerUBP
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