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Saner parti yetkilileri ile görüşecek!

UBP Başkan Vekili Ersan Saner hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde bugün yeniden siyasi parti yetkilileri ile bir araya geleceğini açıkladı!

16 Kasım 2020 Pazartesi 13:08
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Saner parti yetkilileri ile görüşecek!

UBP Başkan Vekili Ersan Saner, hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde bugün siyasi partilerin yetkileriyle yeniden bir araya geleceklerini açıkladı.

Saner, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada,  hükümeti kurma görevi kendisine verilir verilmez çok seri görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Polemiklerle bir yere varılmaz"

Polemiklerle bir yere varılamayacağını kaydeden Saner, her partiyi ziyaret ettiklerini ve tüm partilerin hassasiyetlerini iyi bildiklerini belirterek, “Hiçbir zaman da çıkıp ‘x parti elini taşın altına koymadı’, ‘y parti bunu söyledi demedim” şeklinde konuştu.

"Bize yakın duran partilerle görüşmek için gereğini yapacağız"

Bugünden itibaren en kısa sürede sonuç almak için, cumartesi yaptıkları gibi Cumhuriyet Meclisi’nden çıkar çıkmaz istişarelere başlayacaklarını kaydeden Saner, “Program dahilinde gerekli randevuları alacağız, bize yakın duran partilerle görüşmek için gereğini yapacağız, gerekli kararları üreteceğiz. UBP olarak halkın hükümetsiz kalmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Son Güncelleme: 16.11.2020 14:39
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