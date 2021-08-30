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Saner, Suriye’den denize sızan petrolün Türkiye ile işbirliği içinde takip edildiğini açıkladı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:35
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Saner, Suriye’den denize sızan petrolün Türkiye ile işbirliği içinde takip edildiğini açıkladı.

Başbakan Ersan Saner, Suriye’den denize sızan petrolün Türkiye ile işbirliği içinde takip edildiğini ve Başbakanlık’ta bir kriz masası oluşturulduğunu açıkladı.

Başbakan Saner açıklamasında şunları kaydetti:  “ Suriye’den sızan petrolün adamıza doğru ilerleyişi Anavatan Türkiye ile de işbirliği içinde Başbakanlık ilgili tüm Bakanlıklarımız, birimlerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Başbakanlık müsteşarımız direktiflerim doğrultusunda Türkiye ve ilgili tüm mercilere en üst seviyede bağlantıdadır. Ülkemizin bu sızıntıdan zarar görmemesi için gereken neyse onun yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın. “

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