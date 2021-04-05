SANER: “TÜRKİYE’DEN 40 BİN DOZ AŞI BEKLİYORUZ”

Saner, aşıların geliş tarihi ile ilgili bir taahhüt olduğunu ancak herhangi bir aksilik ihtimaline karşı bu tarihi şu an açıklamak istemediğini belirtti.

Elektronik bileklik uygulaması ile gerekli anlaşmanın bu hafta imzalanacağı bilgisini veren Saner, bu uygulamanın hem ekonomik anlamda artı getireceğine hem de bulaşın kontrole alınmasında fayda sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Saner, bugüne kadar 10 bin öğrencinin Kuzey Kıbrıs’a geldiğini aktararak, bunun da daralan ekonomideki önemine işaret etti.

Meclis Genel Kurulu’nda, İç Tüzüğün 63. maddesi uyarınca söz alan milletvekilleri koronavirüs, hayat pahalılığı ödeneği ve ekonomi konularında konuşmalar yaptı.