Saner: UBP'nin itici gücü kadınlarımız ve gençlerimizdir...

Törende konuşan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, UBP’nin itici gücünün kadınlar olduğunu söyleyerek, Girne ilçesine bağlı köy örgütlerinde yapılan seçimlerde göreve gelen kadınlara başarılar diledi.

30-31 Ekim’de yapılacak kurultayın ardından genel başkan olarak erken seçim çağrısı yapacağını da yineleyen Başbakan Saner, hükümete azınlık diyen muhalefet partilerinin hükümet kurma sürecinde ellerini taşın altına koymaktan korktuklarını ifade etti.

Başbakan Saner, “Biz elimizi taşın altına koyduk ve ülkemiz için kısa zamanda önemli işler yaptık” dedi.

Birçok icraata imza attıklarını dile getiren Saner, başta yollar olmak üzere bir çok konuda başlattıkları çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

“En kısa sürede Alsancak-Güzelyalı Güzergahı için, önce altyapı elektrik sonra da kaldırım ve asfaltlama çalışmaları olmak üzere bütün projelerini hazırladık, şartnamelerini tamamladık ve ihale aşamasına getirdik. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de konuştuk ve gerçekleşmeyen projelerden aktarılacak kaynak ile tamamlanmasını hedefliyoruz.” dedi.

Başbakan Saner Girne Amerikan Üniversitesi hastanesinin de ihalesinin tamamlandığını anlatattı.

Başbakanın konuşmasının ardından Girne ilçesine bağlı köylerde yapılan örgüt seçimlerinde göreve gelen kadınlara mazbataları verildi.