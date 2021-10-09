Künye
Kıbrıs 16
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
banner107
Flaş Haber
Deprem uyarısı!
Kapat

Saner: UBP'nin itici gücü kadınlarımız ve gençlerimizdir...

Ulusal Birlik Partisi’nde, 30-31 Ekim’de gerçekleşecek kurultay öncesinde Girne İlçesine bağlı köy ve mahalle kongrelerinde yapılan seçimlerde göreve gelen kadın üyelere mazbataları törenle verildi. 

09 Ekim 2021 Cumartesi 09:48
32 Okunma
Saner: UBP'nin itici gücü kadınlarımız ve gençlerimizdir...
banner108

Törende konuşan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, UBP’nin itici gücünün kadınlar olduğunu söyleyerek, Girne ilçesine bağlı köy örgütlerinde yapılan seçimlerde göreve gelen kadınlara başarılar diledi. 

30-31 Ekim’de yapılacak kurultayın ardından genel başkan olarak erken seçim çağrısı yapacağını da yineleyen Başbakan Saner, hükümete azınlık diyen muhalefet partilerinin hükümet kurma sürecinde ellerini taşın altına koymaktan korktuklarını ifade etti. 

Başbakan Saner, “Biz elimizi taşın altına koyduk ve ülkemiz için kısa zamanda önemli işler yaptık” dedi. 

Birçok icraata imza attıklarını dile getiren  Saner, başta yollar olmak üzere bir çok konuda başlattıkları çalışmaların da sürdüğünü kaydetti. 

“En kısa sürede Alsancak-Güzelyalı Güzergahı için, önce altyapı elektrik sonra da kaldırım ve asfaltlama çalışmaları olmak üzere bütün projelerini hazırladık, şartnamelerini tamamladık ve ihale aşamasına getirdik. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de konuştuk ve gerçekleşmeyen projelerden aktarılacak kaynak ile tamamlanmasını hedefliyoruz.” dedi. 

Başbakan Saner Girne Amerikan Üniversitesi hastanesinin de ihalesinin tamamlandığını anlatattı. 

Başbakanın konuşmasının ardından Girne ilçesine bağlı köylerde yapılan örgüt seçimlerinde göreve gelen kadınlara mazbataları verildi.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiErsan SanerUBP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öztürk divandan çekildi!
Öztürk divandan çekildi!
Cezaevinde bulunan Bülent Ersoy’un orkestra şefi pozitif
Cezaevinde bulunan Bülent Ersoy’un orkestra şefi pozitif
UBP Girne ilçe kongresi başlamadı
UBP Girne ilçe kongresi başlamadı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim