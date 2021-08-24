Saner: "Yabancı öğrenciler aşılanacak"

Başbakan Ersan Saner, Ekonomi Örgütleri ile bugün Ekonomi Kurul toplantısında bir araya gelmesinin ardından bir basın açıklaması yaptı.

Başbakan Saner, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) ile eğitim ve turizm sektörüyle ilgili görüş alışverişi yaptıklarını belirtti.

Saner, toplantıdan detaylar vererek, “Gerek turizm gerekse eğitimde 500 bin Sinovac aşıya ulaşma irademizin ortaya konulduğunu ifade ettik. Hem turizm hem de eğitim sektöründe çalışanların aşılandığını ekonomi örgütleriyle paylaştık” ifadelerini kullandı.

3. ÜLKE VATANDAŞLARI İÇİN 45 BİN DOZ AŞI AYRILDI

Ülkeye gelecek olan tüm üçüncü ülke vatandaşlarının da Koronavirüs aşılamasının KKTC’de tamamlanacağına dikkat çeken Başbakan Saner, bu öğrenciler için 45 bin doz aşının ayrıldığını da vurguladı.

AŞILI OLAN ÖĞRENCİLER NORMAL HAYATINI DEVAM EDECEK, AŞISIZLAR KARANTİNAYA GİRECEK

Başbakan Ersan Saner, “Aşılı olacak olan öğrenciler normal hayata devam edeceğini, aşısız gelenlerin DSÖ tarafından belirlenen karantina şartlarında karantinada kalacağını ifade ettik” dedi.

“Turizmde ise çift aşılı her dünya vatandaşı ülkemizi ziyaret edebilecek” diyen Saner, sadece kırmızı ülke olarak bilinen ülkelerden gelenler için karantina sisteminin uygulanacağını dile getirdi.

"ÜLKEYE GELEN YOLCULARIN YÜZDE 80'İ ÇİFT AŞILI"

Ercan Havalimanı’ndan gelen yolcuların ise yüzde 80’inin çift aşılı olduğu bilgisini de örgütlere aktardığını ifade eden Başbakan Saner, “Otelciler Birliği’nin tek aşılı yolcuların ülkeye girişi ile ilgili önerisi Üst Kurul’da konuşulacak” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI