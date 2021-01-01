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Şanslı Numara 030936

31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Önay Solak tarafından satılan "030936" numaralı bilete isabet etti.

01 Ocak 2021 Cuma 11:02
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Şanslı Numara 030936

31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Önay Solak tarafından satılan "030936" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2020 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye "030936" numaralı bilete isabet etti.

15 Ocak çekilişi çıkana kadar

15 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL olacak. Bilet fiyatı 25 TL olarak 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren satışa sunulacak.
 

Resmi siteden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz. 

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