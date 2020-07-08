Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Elini şortunun içine sokup...
Elini şortunun içine sokup...
Tecavüz iddiası : 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu
Tecavüz iddiası
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Ülkeye kaçak girdiği tespit edilen şahıs tutuklandı
Ülkeye kaçak girdi
Flaş Haber
KKTC'de 1 yeni pozitif vaka
Kapat

Saraydan açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamda, ABD’nin, Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programı çerçevesinde Güney Kıbrıs’a askeri alanda eğitim programı başlatacağını açıklamasına tepki gösterildi.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 21:20
728 Okunma
Saraydan açıklama geldi

Yapılan açıklamada, bu sabah ABD Büyükelçisi Judith Gail Garber’in Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Erhan Erçin’i arayarak duruma ilişkin şifahi olarak bilgi verdiği ve konunun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya aktarılmasını rica ettiği kaydedildi. Özel Temsilci Erçin’in  de Cumhurbaşkanlığı’nın bilinen tavrı çerçevesinde söz konusu gelişmeye ilişkin rahatsızlığı ve hassasiyetleri Büyükelçiye aktardığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu programın Doğu Akdeniz Stratejisi ile uyumlu olarak bölgesel istikrarı geliştirme amacını taşındığının belirtilmesine karşın, Doğu Akdeniz’de halihazırda artan gerginlik göz önüne alındığında, tüm ilgili tarafların müdahil olduğu kapsamlı bir diyalog ve işbirliği yerine, ABD ile Güney Kıbrıs arasında ikili olarak askeri faaliyetlerin ve programların artırılmasıyla bölgesel istikrara nasıl fayda sağlanacağı anlaşılır değildir.

Gerek Kıbrıs adasına ait doğal kaynakların yönetimi ve paylaşımı gerekse tüm bölgeyi kapsayan konularda ilgili tüm paydaşların hak ve menfaatlerini gözetecek şekilde hareket edilmemesi ve tam tersine tek yanlı veya ikili girişimlerde bulunulmasının hem adada iki taraf arasında, hem de bölgesel istikrarın sağlanması yönünde sürdürülen çabalara olumsuz etki edeceği aşikardır.

 ABD’nin, askeri destek ve işbirliğinden ziyade bölgesel barış ve istikrara katkı koymasının yolu, gerek Kıbrıs’ta iki taraf arasında dengeli davranarak gerekse bölgesel aktörler arasında yapıcı diyalog ve işbirliğini teşvik etmesinden geçmektedir.”

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanlığıABDGüney Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 yaşındaki çocuk inşaattan düştü!
15 yaşındaki çocuk inşaattan düştü!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Toplantısı Kararları
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Toplantısı Kararları
KKTC’de vize ile bulunan yabancılar bu habere dikkat!
KKTC’de vize ile bulunan yabancılar bu habere dikkat!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim