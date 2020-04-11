Sarıçizmeli, suç duyurusunda bulundu

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Sağlık Bakanlığı, Bakanlık Müsteşarlığı ve Temel Sağlık Dairesi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Sarıçizmeli, açıklamasında "Sağlık Bakanlığı, Bakanlık Müsteşarlığı ve Temel Sağlık Dairesi hakkında suç duyurusunu İskele Polis Müdürlüğü’ne yaptım. Artık sıra yargıda. Bakalım yalan ve yanlışlarımız ne imiş. Bu toplumun ve bölgemizde yaşayan insanlarımızın sağlığını riske attırmayız, bilesiniz istedim." ifadelerini kullandı.