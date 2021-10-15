Künye
Kıbrıs 29
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla yakalandı
Sahte dolarla yakalandı
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü
Zamir Dereseven mahkemeye çıkarıldı
Zamir Dereseven mahkemeye çıkarıldı
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası ortaya çıkardı
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası...
Sahte doktor mahkemeye çıkarıldı
Sahte doktor mahkemeye çıkarıldı
banner107

Şartlı Tahliye (değişiklik) Tüzüğü yürürlüğe girdi!

Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre hükümlüler, Mahkeme tarafından verilen hapislik cezasının 3’te 1’ini tamamladıktan sonra Şartlı Tahliye Kurulu’nda durumunun görüşülmesi için başvuru hakkı kazanacak.

15 Ekim 2021 Cuma 13:17
256 Okunma
Şartlı Tahliye (değişiklik) Tüzüğü yürürlüğe girdi!
banner108

Bakanlar Kurulu’nun Cezaevi Disiplin Yasası 'nın 4'üncü ve 10'uncu maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak hazırladığı Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü ile şartlı tahliye için başvuru hakkı kazanma süresi kısaltıldı.

Değişiklikle, 90 gün süresince, hükümlüler Mahkeme tarafından verilen hapislik cezasının 3’te 1’ini tamamladıktan sonra Şartlı Tahliye Kurulu’nda durumunun görüşülmesi için başvuru hakkı kazanacak. Değişiklik öncesinde hükümlülerin şartlı tahliye için başvuru hakkı kazanabilmesi için cezalarının yarısını tamamlaması gerekiyordu.

Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’ne göre ayrıca, Şartlı Tahliye Kurulu toplantıları Cezaevi dışında, Kurul Başkanının uygun gördüğü yerde yapılabilecek. Salgın hastalık riskinin önlenebilmesi için başvuranların veya toplantıya katılması istenen diğer kişilerin toplantıya katılımları telekonferans veya Başkan'ın uygun göreceği başka usulle yapılabilecek ve Kurul'un kendi içinde yapacağı ön değerlendirmede başvurusunun olumlu neticeleneceği düşünülenlerin toplantıya katılımından sarfınazar edilebilecek.

Anahtar Kelimeler:
şartlı Tahliye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, yeni hükümetin oluşumu görüşmelerine Salı günü başlıyor
Tatar, yeni hükümetin oluşumu görüşmelerine Salı günü başlıyor
Lefkoşa'da trafik kazası meydana geldi.
Lefkoşa'da trafik kazası meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Tatar Ankara’ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Tatar Ankara’ya gidiyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim