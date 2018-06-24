Savaş: "Sadece Hatay'ın değil Kıbrıs'ın da projesi"

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en hızlı gemisi olan Hatay Deniz Otobüsü (HADO) ile Kıbrıs seferlerine hazırlanıyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, yakın zaman önce Hatay’a getirilerek Mersin, Kıbrıs ve Beyrut seferlerine hazırlanan, Türkiye’nin en hızlı gemisi HADO’da incelemelerde bulunarak, “Önemli projelerin sonucunda meyvelerimizi alıyoruz. Onurlu ve sevinçli anlar yaşıyoruz. Büyük bir meşakkatin ardından bu hizmeti vermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Herkesin umutla beklediği günler yakın zamanda başlayacaktı. İlk deniz otobüsümüz 4 gün önce İskenderun Limanımıza geldi. Bu güzel günde bu onuru birlikte yaşamak için canlı yayında bir araya geldik. 7 tane ilçemizin denizle buluştuğu Akdeniz’in mavi sularında gemimiz bizi, Mersin, Kıbrıs ve Beyrut ile buluşturacak” ifadelerini kullandı.

Hatay Belediye Başkanı Savaş: “Sadece Hatay’ın değil Kıbrıs’ın da projesidir”

Kıbrıs Postası’ndan Rahmican Çalışkan'a açıklamalarda bulunan, Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş projeyle ilgili olarak, önümüzdeki hafta, KKTC’ye yetkililerin gelerek, HADO seferleri için başvurunun yapılacağını ifade etti. Kuzey Kıbrıs’ta uçak biletlerinin fazla olmasından dolayı, deniz yolu taşımacılığına ağırlık verdiklerini ve HADO ile hem hızlı, hem ekonomik bir ulaşım alternatifi sunmayı amaçladıklarını açıklayan Savaş, projenin aynı zamanda KKTC projesi olduğu, bu nedenle Kuzey Kıbrıs için de yararı olduğunu ifade etti ve Kuzey Kıbrıs’taki ulaşım sorununa çözüm noktasında faydalı bir proje olduğunu aktardı. Türkiye’nin ve Doğu Akdeniz’in en hızlı gemisini getirdiklerini ifade eden Başkan Savaş, Kıbrıs’ta 30 bin Hataylı yaşadığını belirterek, HADO projesinin sadece Hatay’ın değil Kıbrıs’ın da projesi olarak planladıklarını söyledi.

“KKTC’ye hayırlı olmasını diliyorum”

Hatay Belediye Başkanı Savaş, şöyle devam etti: “KKTC Turizm Bakanlığıyla bölgesel kalkınma projesi HADO’yu daha da büyütmek ve değerli hale getirmenin proje anlaşmalarını yapacağız ileri ki günlerde. Ben şimdiden HADO’ya destek veren başta Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı’mıza, KKTC Cumhurbaşkanı’mıza, Turizm Bakanı’mıza, Beyrut ve Trablus Belediye Başkanlarımıza, bizi daha da yüreklendiren ve desteğini esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. HADO’nun Türkiye’ye, Lübnan’a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını diliyorum.”

Bakan Atakan: “Henüz başvuru yok”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, konuyu sosyal medyadan gördüğünü, fakat Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden henüz bir başvuru almadıklarını açıkladı. Uçak bileti fiyatlarındaki artıştan dolayı, alternatif ulaşım arayışlarında bulunmuş olabileceklerini dile getiren Atakan, ülkede yaşanan nüfus yoğunluğundan ve döviz artışının bilet fiyatlarına yansıdığını ifade etti.

“Türkiye’deki yapının şekillenmesini bekliyoruz”

Deniz taşımacılığı noktasında ciddi çalışmalar yürütüldüğünü, özellikle Girne ve Gazimağusa limanlarında iyileştirmelerin 2018 sonu, 2019 başı başlatılacağını söyleyen Tolga Atakan, Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın seçim sonrası yeniden şekillenmesini beklediklerini, dolayısıyla seçim sonrası, alternatif ulaşım konusuna ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.