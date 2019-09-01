Savaşan, 1 Eylül Dünya Barış Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

“Turizm yolu barış, kardeşlik ve kalkınma yoludur” diyen Savaşan, endüstri olarak nitelendirilen bu sektörün gelişiminin yalnızca ekonomi açısından değil, Dünya barışı açısından da önem taşıdığının altını çizdi.

“KIBRIS TÜRK TARAFININ BARIŞÇIL TUTUMU MUHAFAZA EDİLMELİ...”

Savaşan, “siyaset kurumunun barışı öncelikle kendi insanı ve ülkesinde egemen kılması gerekiyor. Ülkemizin öncelikli ihtiyacı ekonominin geliştirilmesi ve refah seviyesinin arttırılmasıdır. Elbette eş zamanlı olarak da Kıbrıs Türk tarafının barışçıl tutumunu muhafaza ederek, bir yandan da işbirliğine dayalı Kıbrıs’ın mevcut şartlarında gerçekleştirilebilir yeni fikirlerin de masaya getirilerek adada sürdürülebilir bir anlaşmanın zorlanması da gerekiyor” dedi.

Rum tarafına yönelik eleştirilerde bulunan Savaşan, gerilim politikalarının turizmi olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, insanlığın geleceği için en önemli ve anlamlı günlerden olan Dünya Barış Günü'nün gerçek anlamıyla yaşanması ve hayatın merkezine taşınması umudunu ifade ederek Dünya Barış Günü'nü kutladı.