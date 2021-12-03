Künye
Kıbrıs 15
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet...
banner107

Savaşan: “İnsanlara hizmet edebilmek kutsaldır”

UBP Milletvekili aday adayı Ahmet Savaşan, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

03 Aralık 2021 Cuma 09:42
30 Okunma
Savaşan: “İnsanlara hizmet edebilmek kutsaldır”
banner108

ÖZEL HABER

UBP Milletvekili aday adayı Ahmet Savaşan, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

“İNSANLARA HİZMET EDEBİLMEK KUTSALDIR”

Aday adaylık başvurusunu bugün gerçekleştirecek olan Savaşan, “Topluma hizmet etme noktasında heyecan duymayan bir insanın parlamentoya girmesinin manası yok. Bugün başvurumu yapacağım. Heyecanlıyım. Topluma hizmet edebilmek, partiye hizmet edebilmek ve sana güvenen insanlara hizmet edebilmek kutsaldır” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDP’de 90 kişi adaylık başvurusu yaptı!
YDP’de 90 kişi adaylık başvurusu yaptı!
Savaşan: “Yükseköğrenim, turizm emlak sektörlerinin gelişmesi gerekiyor”
Savaşan: “Yükseköğrenim, turizm emlak sektörlerinin gelişmesi gerekiyor”
Amcaoğlu: “Engel değil destek olmak hükümetlerin asli görevi”
Amcaoğlu: “Engel değil destek olmak hükümetlerin asli görevi”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim