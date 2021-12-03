Savaşan: “İnsanlara hizmet edebilmek kutsaldır”

ÖZEL HABER

UBP Milletvekili aday adayı Ahmet Savaşan, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“İNSANLARA HİZMET EDEBİLMEK KUTSALDIR”

Aday adaylık başvurusunu bugün gerçekleştirecek olan Savaşan, “Topluma hizmet etme noktasında heyecan duymayan bir insanın parlamentoya girmesinin manası yok. Bugün başvurumu yapacağım. Heyecanlıyım. Topluma hizmet edebilmek, partiye hizmet edebilmek ve sana güvenen insanlara hizmet edebilmek kutsaldır” dedi.