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SAYIŞTAY KOMİTESİ BAŞKANI ŞAHİNER OLDU

Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi Başkanı CTP Milletvekili Salahi Şahiner oldu.

08 Mart 2021 Pazartesi 12:49
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SAYIŞTAY KOMİTESİ BAŞKANI ŞAHİNER OLDU

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Sayıştay Komitesi bugün Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.  

Sayıştay Komitesi, gündeminde bulunan, “Komite Başkan ve Komite Başkan Vekili Seçimini” gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen seçim sonucuna göre CTP Milletvekili Salahi Şahiner Komite Başkanı ve UBP Milletvekili Zorlu Töre  Başkan Vekili olarak oy birliği ile seçildi.

Sayıştay Komitesi toplantısına; CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Miletvekili Zorlu Töre, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve HP Milletvekili  Erek Çağatay katıldı. 

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