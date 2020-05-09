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Sazlıköy ağıllar bölgesinde yangın!

Sazlıköy ağıllar bölgesinde bugün saat 10.00 sıralarında yangın meydana geldi.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 14:26
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Sazlıköy ağıllar bölgesinde yangın!

Sazlıköy ağıllar bölgesinde bugün saat 10.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 10.00 sıralarında, Sazlıköy’ün kuzey kısmında ağıllar bölgesinde bulunan çöplük alanda başlayan yangının rüzgarın etkisiyle yayılması sonucu, yaklaşık 3 dönümlük alan içerisinde bulunan çöp atıkları ve kuru otlar ile Ergün Ürüncüoğlu’na ait bir dönüm biçilmemiş arpa yanarak zarar gördü. Yangına polis itfaiye ekipleri ile Büyükkonuk Belediyesine ait iş makineleri ve çevre halkı müdahale etti. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

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