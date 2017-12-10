Seçimin en zenginleri

Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Erken genel seçimlerde değişik partilerden milletvekili adayı olan işadamları “maaş için değil, ülkeye hizmet için aday olduk” diyor. Diyalog muhabirinin ulaşabildiği ‘zengin adaylar’ listesinde

UBP’den Bulut Akacan, İsmail Güneş Güneşoğlu, Hasan Onalt ve Önder Sennaroğlu bulunuyor.

Aynı zamanda Ticaret Odası Başkanı olan Fikri Toros ile Mahmut Kanber CTP’den, Tolga Atakan HP’den, Okyay Sadıkoğlu DP’den aday oldu. Toros “şahsi mal varlığım yok, şirketlerde hissem var” derken, Atakan “tüm adaylar mal varlıklarını partiye sunmuş bulunuyor” dedi. İş dünyasından siyaset dünyasına geçmeye hazırlanan bazı milletvekili adaylarının görüşleri şu şekilde oldu:

Bulut Akacan (UBP Girne İlçesi Milletvekili Adayı): Akacan Holding sahibi Bulut Akacan, 14 yıldır iş dünyasında olduğunu ifade ederek, “şuanda inşaat, finans, akaryakıt, eğitim, ithalat-ihracat alanlarında faaliyet gösteriyorum. Ayrıca dünyanın değişik yerlerinde işlerim var. Türkiye, İngiltere, Afrika ülkeleriyle yoğun iş faaliyetlerimiz sürüyor” dedi.

Akacan, “Yaptığınız işlerden aylık geliriniz ne kadardır” sorusuna karşın ise “bu şekilde bir açıklama yapamam. Biz kurumsal ve aile boyu çalışan bir şirketiz. Bu nedenle ‘ben bu kadar kazanıyorum’ diyemem” ifadelerini kullandı. Akacan, vekil seçildiği takdirde işlerini ailesinin yürüteceğini ifade ederek şunları söyledi: “Vekil olduğum takdirde ailem işlerimizi yürütecek. Vekillik maaşımı çocuk vakıflarına bağışlayacağım. Çünkü 14 yıllık iş hayatımda geleceğimi garanti altına alacak birikim yaptım. Vekillik maaşına ihtiyacım yok. Amacım sadece halka hizmet olacaktır. Ülke ekonomisinin büyümesi, refah seviyesinin artması ve güzel bir ülke yaratmak için çalışacağım.”

“Mal varlığınızı açıkladınız mı veya açıklamayı düşünüyor musunuz?” sorusuna karşılık Akacan, “Tüm mal varlığımı beyan edeceğim. Bunu yapacağım ki neye sahip olduğum bilinsin. Vekil olduktan sonra mal varlığına sahip olduğum düşünülmesin” dedi. Akacan, ayrıca kendisine ait web sitesinde şirketleri ile ilgili detaylı bilgiler olduğunu belirterek, “Ne kadar şirketimiz var ve hangi alanlarda faaliyet gösteriyoruz hepsi mevcut” şeklinde açıklama yaptı.

Fikri Toros (CTP Girne Milletvekili Adayı): İthalat-ihracat, gayrimenkul yatırımları alanlarında 1986 yılından beridir faaliyet gösteren işadamı Fikri Toros ise 55 yaşında olduğunu ifade ederek, “Kendimi bildim bileli iş dünyasındayım “dedi. Şirketlerinin bir aile şirketi olduğunu kaydeden Toros, aylık geliri sorulduğunda ise bu soruyu yanıtlamak istemediğini dile getirdi. Toros, “Maddi durumum tatmin edici bir seviyededir. Şirketimiz tamamen aile şirketidir. Vekil olduğumda işleri ailem yürütecek. Siyasete vekillik maaşı için de girmiyorum. Bilgi birikimimle topluma hizmet vermek için aday oldum” dedi.

Mal varlığını beyan edip etmediği konusundaki soruya karşın Toros, “Benim mal varlığım gayet nettir. Herkes tarafından bilinmektedir. Ayrıca şahsi mal varlığım yoktur. Aile şirketinde hissem vardır. Ancak mal beyanı talebi olursa açıklama yaparım” şeklinde konuştu.

Tolga Atakan (HP Lefkoşa adayı): Tolga Atakan, iş adamı kimliğiyle ilgili konuşmak istemediğini, parti olarak kişisel yönleriyle ön plana çıkılmaması yönünde karar aldıklarını belirterek, sadece 1991 yılından beridir gıda sektöründe faaliyet gösterdiğini söylemekle yetindi. Atakan, “Partimiz bir karar aldı. Kişisel tanıtıcı bilgilerle gündeme gelmek istemiyoruz. Biz fikirlerimizle ve topluma yapacağımız hizmetlerle konuşulmak istiyoruz” dedi. “Halkın temsilcisi olarak meclise girmeye aday biri olarak kamuoyuna mal varlığınızı açıkladınız mı veya açıklamayı düşünüyor musunuz” sorusuna karşılık, tüm adayların mal varlıklarını parti genel merkezine sunduğunu dile getirdi. Atakan, seçimden sonra kamuoyuna da açıklama yapabileceğini kaydetti.

Hasan Onalt (UBP Gazimağusa adayı): Ülkenin tanınmış şirketlerinden Kale Boya’nın sahibi Hasan Onalt ise sanayi, üretim, ithalat ve ihracat alanlarında faaliyet gösterdiğini, 35 yıldır iş dünyasında köklü bir şirket kurduklarını ifade etti. Aylık gelirini açıklamak istemeyen Onalt, sadece ülkeye hizmet etmek için aday olduğunu, yıllardır biriktirdiği tecrübelerini yönetim alanında değerlendirmek istediğini söyledi. Onalt, ancak gerektiği takdirde mal varlığını kamuoyuna açıklayabileceğini de ifade etti.

İsmail Güneş Güneşoğlu (UBP Gazimağusa): Gazimağusa ve ülkenin birçok yerinde faaliyet gösteren Güneşoğlu LTD şirketi sahibi Güneş Güneşoğlu da 23 yıldır aile mesleği olan akaryakıt sektöründe faaliyet gösterdiklerini, 1998 yılından sonra oto yedek parça ve aksesuar alanında iş yaptıklarını ve ülke genelinde 120 noktaya dağıtım yaptıklarını açıkladı. Çin ile KKTC arasında da iş faaliyetleri sürdürdüklerini kaydeden Güneşoğlu, vekil seçildikten sonra işlerini çocuklarının yürüteceğini kaydetti. Güneşoğlu, aylık gelirinin ne kadar olduğuna yönelik soruyu yanıtsız bırakırken, amacının ülkeye hizmet olduğunu ve bu nedenle siyasete girdiğini vurguladı. Güneşoğlu, mal varlığı beyanıyla ilgili ise gerekirse açıklama yapacağını, her hangi bir çekincesi olmadığını kaydetti.

Mahmut Kanber (CTP Girne): Turizm ve güzellik sektörü alanlarında faaliyet yürüten Mahmut Kanber vekil seçildiği takdirde işlerini ailesinin yürüteceğini ifade etti. Kanber, “Vekil maaşı için siyasete girmedim. Esnafın sesini duyurmak, sorunlarını çözebilmek için meclise gitmek istiyorum. Vekil olursam ailem şirket işlerini sürdürecek” dedi. Kanber da aylık gelirine ilişkin soruyu yanıtsız bırakırken, mal varlığıyla ilgili de gerekirse açıklama yapacağını söyledi. Kanber, “Partimize mal varlığı beyanında bulunduk. Vekil olunca eğer gerekirse kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Önder Sennaroğlu (UBP İskele Adayı): Deneyimli siyasetçi Önder Sennaroğlu 2005 yılından beridir aktif siyasette olduğunu, bakan ve vekil kimlikleriyle siyasette yer aldığını ve her zaman mal varlığını beyan ettiğini söyledi. Sennaroğlu, “Her milletvekili olduğumda mal varlığı beyanında bulundum. Seçildikten sonra da kamuoyu ile paylaştım” dedi. Siyasi kimliğinin yanı sıra üretici kimliği olduğunu, seçilmeden önce tarım sektöründe faaliyet gösterdiğini kaydeden Sennaroğlu, “84 yılında tarım işlerine atıldım. Siyasete girdikten sonra çocuklarım işleri yürüttü. 2005 yılından beridir sadece siyasi kimliğimden aldığım maaşla geçiniyorum. Başka bir gelirim olmadı” şeklinde açıklama yaptı.

Okyay Sadıkoğlu (DP Lefkoşa Adayı): Okyay Grup LTD sahibi Okyay Sadıkoğlu, 30 yılı aşkın bir süredir iş dünyasında olduğunu ifade etti. Sadıkoğlu, emlak, fuarcılık, turizm, gıda, ithalat, reklamcılık, eğitim, enerji gibi iş kollarında faaliyet gösterdiklerini söyledi. Sadıkoğlu, Maldiv adalarında dalış okulu olduğunu, yakın zamanda inşaat sektörüne de adım atacaklarını belirterek, bunların yanı sıra birçok alanda iş ortaklıkları olduğunu da dile getirdi. Sadıkoğlu, aylık gelirine dair ise “Beni tatmin edecek kadar kazanıyorum” açıklamasını yaptı. Mal varlığını beyan edip etmediğine dair soruya karşın Sadıkoğlu, “Vekil olunca maaşımı bağışlayacağım, mal varlığımı açıklayacağım” söylemlerini popilist bulduğunu ifade etti. Sadıkoğlu, seçildiği takdirde beyanda bulunacağını ifade ederek, “Helal kazanan biriyim. Açıklamaktan kaçınmam” dedi. Siyasete girme amacının Kıbrıs Türk Halkı’na hizmet olduğunu kaydeden Sadıkoğlu, tecrübelerini meclisteki pozisyonuyla birleştirip halka hizmet edeceğini sözlerine ekledi.