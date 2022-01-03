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Seçmen listeleri bugün tamamlanıyor!

Yüksek Seçim Kurulu, sandık seçmen listelerinin bugün tamamlanacağını duyurdu.

03 Ocak 2022 Pazartesi 11:04
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Seçmen listeleri bugün tamamlanıyor!
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Kıbrıs Türk halkı 23 Ocak’ta sandığa giderek Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekilini belirleyecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun milletvekilliği erken genel seçim için ilan ettiği seçim takvimine göre, siyasi partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vermeleri için süre dün doldu.

Sandık seçmen listeleri ise bugün tamamlanacak. Askı öncesi seçmen sayısı 203 bin 183 olarak açıklanmıştı. 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmen sayısı 198 bin 957’ydi.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar için 29 Aralık’ta başlayan propaganda süreci ise 22 Ocak’ta sona erecek.

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