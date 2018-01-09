Şefik: "Doğru netice bizim sunduklarımız"

Rahme Çiftçioğlu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, 7 Ocak Pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminin sonuçlarını geç açıklamalarındaki nedenin, yanlış bilgi vermek istememeleri olduğunu, sonuçların tekrar tekrar kontrol edildiğini vurguladı.

Şefik, seçim sonuçlarıyla ilgili doğru bilginin YSK’nın açıkladıkları olduğunu da ifade etti.

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik seçim sonuçlarını YSK’da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Şefik’e basın toplantısında Yüksek Seçim Kurulu üyeleri Ahmet Kalkan, Mehmet Türker, Gülden Çiftçioğlu ve Tanju Öncül eşlik etti.

“BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN DOĞRU BİLGİ”

Yaklaşık 48 saat sonra duyurulan resmi sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan Şefik, “Özverili ve uzun bir süreç oldu. Uzun olmasının sebebi tekrar tekrar yapılan kontroller ve denetimlerdir. YSK neden bu kadar gecikti?’ diye eleştiri söz konusu. Yanlış bilgi vermek istemedik. Bizim için önemli olan gecikme değil, doğru bilgiyi sunmaktır” dedi.

Şefik, basın toplantısında soruları da yanıtladı ve seçim sonuçlarına itirazların 12 Ocak Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılabileceğini duyurdu.

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik basın toplantısında seçime katılan siyasi partilerin yüzdelik olarak oy oranlarını “TDP 8.61, MDP 0.13, TKP YG 2.67, UBP 35.57, DP 7.83, YDP 6.96, HP 17.10, CTP 20.97” olarak açıkladı.

Partilerin ilçelerdeki milletvekili sayısını da duyuran Şefik, “Lefkoşa’da, TDP 1, UBP 6, DP 1, YDP 1, HP 3, CTP 4, Gazimağusa’da TDP 1, UBP 5, DP 1, YDP 1, HP 2, CTP 3, Girne’de, TDP 1, UBP 4, DP 1, HP 2, CTP 2, Güzelyurt’ta UBP 2, HP 1, CTP 1, İskele’de, UBP 3, HP 1, CTP 1, Lefke’de, UBP 1, CTP 1” açıklaması yaptı.

Şefik, daha sonra Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye hak kazanan 50 milletvekilinin ismini duyurdu ve sonuçların ülkeye hayırlı olmasını diledi.

KARMA VE GEÇERSİZ OYLAR YÜZDE 11 CİVARINDA

Kullanılan karma ve geçersiz oylarla ilgili yüzdelik paylaşılabileceğini belirten Şefik, yüzde 11 civarında karma oy kullanıldığını, geçersiz oy pusulasının yüzde 11.7 olduğunu aktardı.

Şefik, her sandıkta mühürden, karmadan, tercihten gelen oyların yayınlanacak sonuçlardan takip edilebileceğini söyledi.

“ÖZVERİLİ VE UZUN BİR SÜREÇ OLDU… UZUN SÜRMESİNİN SEBEBİ TEKRAR TEKRAR YAPILAN KONTROLLER VE DENETİMLERDİR”

YSK’nın resmi sonuçları açıklamasından önce basında yer alan partilerin oy oranlarına ve milletvekili isimlerine değinen Şefik, şunları kaydetti:

“Her zaman kesin sonuçların YSK’dan çıkacağını söyledim. ‘YSK neden bu kadar gecikti?’ diye eleştiri de söz konusu. Süreci daha önce de izah ettim. Şimdi, yasa nasıl çalışır, nasıl hesap kitap yaparız konusuna girmeyeceğim. Ancak, şunu söylemek isterim geçmişte neticeler ilçelerden çıkardı. Her ilçe kendi işini yapar ve neticeleri açıklardı. Şimdi ilçelerdeki işlemler bittikten sonra bütün neticeler YKS’ya bildirildi. YKS bütün neticeleri birleştirdikten sonra her ilçe adayının ülke genelinde aldığı oyları topladı.

“DOĞRU NETİCE BİZİM SUNDUKLARIMIZ”

Özverili ve uzun bir süreç oldu. Uzun olmasının sebebi tekrar tekrar yapılan kontroller ve denetimlerdir. Yanlış bilgi vermek istemedik. Bizim için önemli olan gecikme değil, doğru bilgiyi sunmaktır. Basının sunduğu isimlerin nerden kaynaklandığını bilmiyorum ama netice farklıdır. Doğru netice bizim sunduklarımızdır.”

ŞEFİK’TEN SEÇİM SÜRECİNDE GÖREV ALANLARA TEŞEKKÜR

Şefik, Yakın Doğu Üniversitesi’ne (YDÜ) Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu çalışanları ile sandık kurullarının çalışanlarına teşekkür etti.

Adaylarında sorun olan partilerin oy hesaplamaları konusundaki soruyu da yanıtlayan YSK Başkanı Şefik, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki 63’üncü maddeyle ilgili hatırlatmada bulundu.

“AYKIRILIK VARSA, HATTA ÖLÜM BİLE VARSA ADAYIN İSMİ ORADA KALIR”

Şefik, “Aykırılık varsa, hatta ölüm bile varsa adayın ismi orada kalır. O parti herhangi bir olumsuzluğa uğramaz. Söz konusu aday geçerli oyları alsa bile aykırılık hüküm ifade eder ve bu aday seçilemez, sırada olan seçilir. Yıllardan beri bu uygulama var” şeklinde konuştu.

“YSK 36’LAR TÜM İLÇELERDE ASILACAK”

Bundan sonraki süreçle ilgili de bilgi veren Şefik, sonuçların yer aldığı YSK 36 formlarının toplamlarının tüm ilçelerde asılacağını kaydederek, her ilçe kazanan adayların ilçe seçim kurullarına yönlendirileceğini de belirtti.

64 BİN 653 SEÇMEN SANDIĞA GİTMEDİ

Seçim sonuçlarına göre pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde toplam 719 sandıkta 125 bin 900 seçmen oy kullandı. Kayıtlı 190 bin 553 seçmenden 64 bin 653'ü sandığa gitmedi. Seçime katılım oranı yüzde 66.07 oldu.