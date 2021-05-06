Selen Ercan imza kampanyası başlattı

BAHAR SANCAR - Özel Haber

Fehmi Ercan'ın torunu Selen Ercan sosyal medya hesabından, Şehit Hv. Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın adının KKTC Ercan havaalanından çıkartılacağını ve Dr. Küçük adının verileceğinin tartışılmaya başlanmasına tepki göstererek imza kampanyası başlattı.

Selen Ercan'ın paylaşımı şu şekilde:

Dedem Binbaşı Fehmi Ercan, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatında 6. Kolordu nezdinde İleri Hava Kontrolörü Tim Komutanı olarak adaya çıkmış ve Alay Komutanı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu ile birlikte şehit düşmüştür.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada Şehit Hv. Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın adının KKTC Ercan havaalanından çıkartılacağını ve Dr. Küçük adının verilecegini duyurmuştur. Rahmetli şehit dedemin ve Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerimizin anısına yapılan bu vefasızlık bizi derinden incitmiştir.