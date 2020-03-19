Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyrettiği bugün, Selvili Tepe'ye kar düştü.
Tepedeki karı, Ozan Ersoy isimli vatandaş görüntüledi.
Selvili Tepe'deki hava sıcaklığının 2.5 derece olduğu tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyrettiği bugün, Selvili Yepe'ye kar düştü.
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyrettiği bugün, Selvili Tepe'ye kar düştü.
Tepedeki karı, Ozan Ersoy isimli vatandaş görüntüledi.
Selvili Tepe'deki hava sıcaklığının 2.5 derece olduğu tahmin ediliyor.
TOLUDUR TOLU