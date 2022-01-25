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“Sempatiler bize, oylar diğerlerine olursa sonuç böyle olur”

TDP eski Milletvekili Zeki Çeler, seçim sonucuna ilişkin kırgın olmadığını, saygı duyulması gerektiğini belirtti, “Sempatiler bize oylar diğerlerine olursa, sonuç böyle olur” şeklinde konuştu.

25 Ocak 2022 Salı 10:32
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“Sempatiler bize, oylar diğerlerine olursa sonuç böyle olur”
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Çeler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Doğruları ve yanlışları ile 8 yıldır mecliste halkımızı temsil etmeye çalıştım. Gerek muhalefette gerek hükümette elimden geleni yaptığıma inanıyorum.

15 ay bakanlık yaptım ve halen adımdan söz ettiriyorsam, bu ülkede emeğin, yoksulun, emeklinin, özel gereksinimlinin, yanında olduğunu gösteren bir hükümet dönemide yaşatmışsak ne mutlu bize.

Muhalefetteyken özellikle gençliğin ve mağdur olanların sesi olduk. Bize gelen sorunları meclis kürsüsünden haykırarak sonuçlar elde ettik.

Sevenim olduğu kadar nefret edenimde var bu da işin doğasında…

Sonuçta birileri memnun kalırken birilerinin de işine gelmeyecektir.

Kazandığımız gibi kaybedeceğimizi de bilerek bu yola çıktık. 8 yıllık bir tecrübe ve sevenler biriktirmişim…

Bugüne kadar destekleyen ve yanımda duran başta ailem, arkadaşlarım, partililerim, ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim.

Göreve devam eden ve yeni seçilen (emeğin hakkını yeyen bazıları hariç) başarılar dilerim.

Tabi ki bizim de özeleştirimizi yapıp mücadeleye her platform da devam edeceğimi söylemek isterim ve bir de not düşmeden kendimi alıkoyamayacağım.

Sempatiler bize oylar öbürlerine

Birkaç gün dinlenip sokaktayım, esas şimdi başlıyor

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