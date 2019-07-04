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Sendikal Platform, protesto eylemi düzenleyecek

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:17
Sendikal Platform, protesto eylemi düzenleyecek

Sendikal Platform,  yarın saat 10:00’da Başbakanlık önünde protesto eylemi gerçekleştirip, basın açıklaması yapacak.

Sendikal Platform adına açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, UBP-HP Hükümetinin ilk icraat olarak kanun gücünde kararnameyle, hiçbir sendika ile istişare yapmadan “tasarruf” gerekçesi ile çalışanların, emeklilerin, sosyal sigortalıların yasal olarak alması gereken “Hayat Pahalılığı Ödeneği’nden” %2 kesinti yapma kararı verdiğini savunarak, konuyu değerlendiren Sendikal Platformun aldığı kararları paylaştı.

Buna göre, Platformun iddiaları ve kararları şöyle:

“1- 5 Temmuz Cuma günü saat 10:00’da Başbakanlık önünde sendika yönetim kurulları düzeyinde protesto eylemi gerçekleştirip, basın açıklaması yapılacak.

2- Hükümetin aldığı karar anayasa ve yasalara aykırı olup, bu dayatma karar yargıya taşınacak.

3- Çalışanlardan ve emeklilerden yapılacak olan kesintilerin ranttan ve teşviklerden geçinen, ganimetçi sermayeye aktarılacağı gerçeğinden hareketle, emek düşmanı UBP-HP Hükümeti’ne karşı sokakta en geniş demokratik mücadele örgütlenecek.”

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Anahtar Kelimeler:
Sendikal PlatformProtestoEylem
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