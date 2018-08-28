Sendikalarla hükümet uzlaşamadı

Görüşmede bir uzlaşıya varılamadı. KTAMS Başkanı Güven Bengihan toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, hükümet adına başbakanla yaptıkları görüşmede bir anlaşmaya varamadıklarını belirtti.

Bengihan, ek mesai kararnamesinin geri alınmasını istediklerini, geri alınmadığı taktirde ise yasal yollara başvuracaklarını söyledi. Bengihan, aksi taktirde eylemlerin kaldığı yerden devam edeceğini de sözlerine ekledi.