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Sendikalarla hükümet uzlaşamadı

Kamuda örgütlü 5 sendikanın başkanları “hükümetin ekonomik tedbirleri” gündemiyle Başbakan Tufan Erhürman ile görüştü.

28 Ağustos 2018 Salı 12:17
Sendikalarla hükümet uzlaşamadı

Görüşmede bir uzlaşıya varılamadı. KTAMS Başkanı Güven Bengihan toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, hükümet adına başbakanla yaptıkları görüşmede bir anlaşmaya varamadıklarını belirtti.

Bengihan, ek mesai kararnamesinin geri alınmasını istediklerini, geri alınmadığı taktirde ise yasal yollara başvuracaklarını söyledi. Bengihan, aksi taktirde eylemlerin kaldığı yerden devam edeceğini de sözlerine ekledi.

BRTK

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Kamuda örgütlü 5 SendikaHükümetBaşbakan ErhürmanUzlaşıGündemKıbrıs
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alya 2018-08-28 12:37:37

kimse tatil günü ailesiyle vakit geçirmek varken ihtiyacı olmasa ek mesaiye gitmez çalışanın hakkını elinden alacağınıza evde oturan ve müdahale edemediğiniz ayrıcalıklı bir grup olan müşavirlere bakınız

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