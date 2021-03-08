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SENNAROĞLU, KADIN MİLLETVEKİLLERİNİ AĞIRLADI

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Meclis Genel Kurul toplantısı öncesinde Cumhuriyet Meclisi’ne mensup kadın Milletvekillerini ağırladı.

08 Mart 2021 Pazartesi 13:15
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SENNAROĞLU, KADIN MİLLETVEKİLLERİNİ AĞIRLADI

Görüşmede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay , UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekilleri Doğuş Derya, Sıla Usar İncirli ve Fazilet Özdenefe, Halkın Partisi Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu, Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers yer aldı.
Görüşmede Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da hazır bulundu.,

Başkan Sennaroğlu, kadınların siyasetteki temsiliyetlerinin daha da artması gerektiğine, özellikle de parlamentodaki kadın milletvekili sayısın bugünkünün çok üzerine olmasını temenni ettiğini belirtti. 

Sennaroğlu, kadınların siyasete ve ülke yönetimine yapacağı büyük katkılar bulunduğunu ve kadın temsiliyetinin katılımcı demokrasinin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. 

Kadın vekillere siyasi hayatlarında başlarılar dileyen Sennaroğlu, Kadın vekillerinin her birinin  kendi parti ve teşkilatlarında  kadınların önünü açacak çalışmalara destek vermeye davet etti.

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