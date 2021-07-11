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Sennaroğlu: Siyasal Kültürümüzün Demokratik Değerler Üzerine Şekillenmesinde Basının Rolü Önemli”

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

11 Temmuz 2021 Pazar 14:35
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Sennaroğlu: Siyasal Kültürümüzün Demokratik Değerler Üzerine Şekillenmesinde Basının Rolü Önemli”

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:
11 Temmuz 1889’da bir Kıbrıs Türkü tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazetemiz olan Saded ile birlikte Kıbrıs Türk basınının temelleri atılmıştır. Büyük fedakarlıklarla, karanlık günlerden geçerek bu günlere ulaşan basınımız, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde oldukça kıymetli bir yere sahiptir.

Ülkemizdeki her bireyin özgürce kendisini ifade edebilmesinin, basının özgürce hareket edebilme potansiyeliyle doğrudan ilişkili olduğunu iyi bilmekteyiz. Dolayısıyla basın özgürlüğünün ve basın emekçilerinin bireysel haklarının yasalarla korunması bizler için elzemdir.

Siyasal kültürümüzün demokratik değerler üzerine şekillenmesinde elbette ki, basının rolü önemlidir. Bu noktada her kesime eşit mesafede yaklaşarak çoğulcu bir yapının oluşturulmasına yön veren basın kuruluşlarımızın önemine işaret edebiliriz.

Geçmişten günümüze değin ülkemizde faaliyet gösteren tüm basın kuruluşlarının ve mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım.

Son Güncelleme: 11.07.2021 23:37
Anahtar Kelimeler:
Önder Sennaroğlu11 Temmuz Basın Günü
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