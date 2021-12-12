Sennaroğlu ve Gündüz'e büyük şok!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili aday belirleme ve sıralama seçiminde resmi olmayan ön sonuçlar açıklandı.

İlçelerde en yüksek oyu bakanlar aldı. Lefkoşa’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu (5278), Mağusa’da Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun (5441), Girne’de İç İşleri Bakanı Kutlu Evren (4337), İskele’de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu (3129) ve Güzelyurt’ta Sağlık Bakanı Ali Pilli (3565) ilk sırada yer aldı.

Seçimde tüm adaylar arasında en fazla oyu ise Sunat Atun aldı.

Mağusa’da Maliye Bakanı Dursun Oğuz ikinci sırada yer alırken, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu 3’ncü Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise 5’nci sırada yer alıyor.

Meclis Başkanı İskele milletvekili Önder Sennaroğlu (1480) ile Güzelyurt milletvekili Menteş Gündüz (1656) liste dışında kaldı.

Lefkoşa’da milletvekillleri Hasan Taçoy 4’ncü ve Zorlu Töre 7’nci sırada yer alırken, Girne’de milletvekili Ünal Üstel 2’nci ve Özdemir Berova 3’ncü sırada yer alıyor.