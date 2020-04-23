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Sennaroğlu’ndan anlamlı mesaj: “Sessizce kutluyoruz, yüreğimizde yaşatıyoruz”

Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medyada anlamlı bir mesajla kutladı.

23 Nisan 2020 Perşembe 16:23
723 Okunma
Sennaroğlu’ndan anlamlı mesaj: “Sessizce kutluyoruz, yüreğimizde yaşatıyoruz”

Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sosyal medyada anlamlı bir mesajla kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Sennaroğlu’nun “Sessizce kutluyoruz, yüreğimizde yaşatıyoruz” şeklindeki duygusal mesajı büyük beğeni topladı.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet SennaroğluBüyükkonuk Belediyesi
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Gibri 2020-04-23 18:13:27

Çalısanlarını ödedimin Zorro ,1 Mayıs da geliyor , bubadan iste veya Afrika gazetesini taşlayanların azmetticilerinden iste , yaparsın sen sağ sol penalty gol.

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Misafir Avatar
yalvarma s 2020-04-23 22:02:10 @Gibri

yalvarma da sikmem seni "ada" isimli it oğlu it..senin anne nereliydi? açıkkapılı köy mü

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Manukyan 2020-04-23 21:38:45 @Gibri

Gibri veledi zina olmak nasıl bir duygu ?

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ada 2020-04-23 19:01:09 @Gibri

Rum dölü havlamaya başladın gene

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vatandaş 2020-04-23 19:11:16

gene çıktı gırmızı gulumra. sen önce emekçilerini öde sonra artizlik yap.

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yurttaş 2020-04-23 19:00:08

Hangi yüzle gündem olmaya çalışıyorsun?Ayıp...Otur..sıfır..

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dikmen 2020-04-23 19:02:51 @yurttaş

ADAM VATANINI SEVİYOR,SİZİN GİBİ VATAN HAİNİ DEGİL...

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İSKELE TMT 2020-04-23 19:05:39

Adamsın Ahmet,sosyalist faşistleri çıldırdıyorsun

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papaz 2020-04-23 19:40:39

adacık,iskele tmt cik ,dikmencik ,sizin doktorunuza görünme vaktiniz gelmedi mi?Hadi bakalım sıraya..sizi bir doktorunuz görsün..

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beloo 2020-04-23 22:00:56

olan yemek yediği tabağaşeyen sıçan pezevenk, seni seçen insanlardan ne beş para etmez bir kişi olduğun belli, utanmadan demeç verir..seni da seçenlerinide topunuzuda, getiren geminin kaptanını da s...im..

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