Sennaroğlu’ndan anlamlı mesaj: “Sessizce kutluyoruz, yüreğimizde yaşatıyoruz”

Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sosyal medyada anlamlı bir mesajla kutladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Sennaroğlu’nun “Sessizce kutluyoruz, yüreğimizde yaşatıyoruz” şeklindeki duygusal mesajı büyük beğeni topladı.
Çalısanlarını ödedimin Zorro ,1 Mayıs da geliyor , bubadan iste veya Afrika gazetesini taşlayanların azmetticilerinden iste , yaparsın sen sağ sol penalty gol.
yalvarma da sikmem seni "ada" isimli it oğlu it..senin anne nereliydi? açıkkapılı köy müBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Gibri veledi zina olmak nasıl bir duygu ?Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Rum dölü havlamaya başladın geneBeğen (1) Beğenmedim! (1)
gene çıktı gırmızı gulumra. sen önce emekçilerini öde sonra artizlik yap.
Hangi yüzle gündem olmaya çalışıyorsun?Ayıp...Otur..sıfır..
ADAM VATANINI SEVİYOR,SİZİN GİBİ VATAN HAİNİ DEGİL...Beğen (1) Beğenmedim! (2)
Adamsın Ahmet,sosyalist faşistleri çıldırdıyorsun
adacık,iskele tmt cik ,dikmencik ,sizin doktorunuza görünme vaktiniz gelmedi mi?Hadi bakalım sıraya..sizi bir doktorunuz görsün..
olan yemek yediği tabağaşeyen sıçan pezevenk, seni seçen insanlardan ne beş para etmez bir kişi olduğun belli, utanmadan demeç verir..seni da seçenlerinide topunuzuda, getiren geminin kaptanını da s...im..