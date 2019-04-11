Şenol 9 ay hapis yatacak

(Kamalı Haber) - Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 gram uyuşturucu verme ve bir gram uyuşturucu alma suçlarından yargılanan Turgut Şenol hakkındaki karar bugün açıklandı.

Başkan Nuvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’ndan oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanığı oybirliği ile 9 ay hapse mahkum etti. Heyet kararında sanığın Lefkoşa’da meydana gelen 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu alma ve Girne’de meydana gelen 2 gram uyuşturucu madde verme suçlarından yargılandığını belirtti. Heyet, sanığın aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini ifade etti. Sanığın toplamda 3 gram uyuşturucudan yargılandığını kaydeden heyet, Şenol’un 2 gram uyuşturucu maddeyi bir şahsa satıp verme suçunu işlediğini belirtti. Heyet, bu hususun sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Ağır ceza heyeti, uyuşturucu suçlarının yaygınlığına, topluma için tehlike oluşturduğuna vurgu yapıp, sanığın verme suçunu işleyerek uyuşturucunun dağıtılmasında rol oynadığını belirtti. Heyet, oy birliği ile sanığı 9 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.