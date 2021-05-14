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Şentop, Sennaroğlu'nun Bayramını Kutladı

14 Mayıs 2021 Cuma 12:51
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Şentop, Sennaroğlu'nun Bayramını Kutladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nu telefonla arayarak Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Şentop, görüşmede Sennaroğlu nezdinde KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne mensup milletvekillerine ve Kıbrıs Türk halkına selamlarını ileterek bayramın huzur içerisinde geçmesini temenni etti.

Şentop ayrıca, Mescid-i Aksa’ya yapılan saldıralar ve yaşananlardan ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yaşananlara Müslüman ülkelerin ortak tepkisinin önemine dikkat çekti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sennaroğu’nu heyeti ile birlikte en kısa sürede Ankara’da ağırlamaktan duyacağı memnuniyeti de dile getirdi.

Sennaroğlu da görüşmede Şentop’un ve Türk halkının bayramını kutlayarak bir çok ortak duyguda birlikte hareket ettikleri gibi bayram sevincini de Anavatan Türkiye ile birlikte yaşamanın mutluluğunu duyduklarını iletti.

Sennaroğlu, Mescid-i Aksa’da şehit düşen ve yaralanan müslümanların acısını hissettiklerini ifade ederek, yaşananların son bulmasını temenni etti.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa ŞentopÖnder Sennaroğlu
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