Seran Aysal: İnsanlar karbon ayak izini tartışıyor, biz burada tüp gaz bulamadık

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Seran Aysal, Kıbrıs Postası'nda Canan Onurer'in sunduğu 'Seçim Masası' isimli programa katılarak, soruları yanıtladı.

"ORTADA OLMAYAN YÖNETİM ANLAYIŞIYLA DEVAM EDİLİRSE, BİRÇOK ŞEY ANLAMSIZLAŞACAK"

Uyarıda bulunan Aysal, “24 Ocak’ta bu ülke, ortada olmayan bu yönetim anlayışıyla devam etmeye kalktığı durumda, birçok şey anlamsızlaşacak, birçok şey değerini yitirmiş olacak” dedi.

UBP iktidarlarının ülkenin devlet kurumlarını, üniversiteleri, meslek örgütlerini ve toplumu yok saydığını vurgulayan Aysal, devam etmesi durumunda Kıbrıs’ın kuzeyinde sıkıntılar yaşayacaklarını söyledi.

UBP hükümetlerinin, toplumu ilgilendirmeyen parti kurultayıyla toplumu meşgul ettiğinin altını çizen Aysal, kamu kaynaklarının kullanıldığını söyledi. Hükümetin bütün konsantrasyonunu koltuk kavgasına çevirdiğini ifade eden Aysal, “Bu yok sayılmalarla Kıbrıslı Türklerin özgüvenini yitirtmeye başladılar” dedi.

"GERÇEKTEN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ VARSA ŞU AN BOŞALTILMALI"

Yapılması planlanan külliyeyle ilgili de konuşan Aysal, “Tatar zannediyor ki ömür boyu orada kalacak. Külliyeyi hem kendi refahı için hem de birilerine yaranmak için söz verdi. Toplumun aklıyla dalga geçiliyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı binasının sağlamlığıyla ilgili sözler sarf eden Aysal, konuyla ilgili bugüne kadar ortaya bir rapor konamadığını belirtti. Aysal, “Orada gerçekten can ve mal güvenliğiyle ilgili bir sorun varsa oranın şu an boşaltılması gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı binasını yerbilim mühendisleri tarafından incelendiğine de işaret eden Aysal, “Yerbilim mühendislerinin binalarla ilgilisi alakası yoktur” şeklinde konuştu.

"PLANLAMA VE İNŞAAT DAİRESİ'NİN BİLE FİKRİNİ ALMADINIZ"

Devlete ait Planlama ve İnşaat Dairesi olduğunu hatırlatan Aysal, devlete ait yapıların bütün sorumlusunun o daire olduğunun altını çizdi. Aysal, “Planlama ve İnşaat Dairesi’nin bile fikrini almadınız. Bu devleti nasıl yaşatacaksınız?” ifadelerini kullandı.

"DEVLET VE CUMHURİYET LAFLA YAŞATILAMAZ"

Devlet ve cumhuriyetin lafla yaşatılamayacağına vurgu yapan Aysal, binalarla egemenlik ve bağımsızlığın hiçbir şekilde örtüşmediğini kaydetti.

Külliye ile birilerini “Ben size yakınım” gailesinin ispat edilmeye çalışıldığını dile getiren CTP milletvekili adayı Aysal, "Dünyadaki tanınırlık ve uluslararası hukuk içerisinde kalarak, dünyanın kabul ettiği federal çözümü ne kadar ileriye götürmeyi zorlayıcı olduğu sürece hiç binanınız olmasa kahvehanede bile otursanız size saygı duyulur, egemenliğiniz olur, barışa da ulaşırsınız” şeklinde konuştu.

Aysal, enerji konusuyla ilgili ifadeler kullanarak, Kıb-Tek’in batırılmak üzere olduğunu söyledi. Enerjinin ciddi şekilde devlet politikasına döndürülmesi gerektiğini kaydeden Aysal, “İnsanlar evlerine tüp gaz bulmakta zorluk çekiyor, toplum yıllar sonra akaryakıt kuyruklarına girdi, elektriksiz kalıyoruz. Bu toplum nereye gidecek?” dedi.

"İNSANLAR KARBON AYAK İZİNİ TARTIŞIYOR, BİZ BURADA TÜP GAZ BULAMADIK"

AB’de Yeşil Mutabakat’ın kabul edildiğini BM’nin de bunu kabul ettiğini kaydeden Aysal, “İnsanlar karbon ayak izini tartışıyor, biz burada tüp gaz bulamadık" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI