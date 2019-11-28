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Serdar Denktaş’tan Berlin değerlendirmesi

28 Kasım 2019 Perşembe 12:17
Serdar Denktaş’tan Berlin değerlendirmesi

Demokrat Parti milletvekili Serdar Denktaş, Berlin’de gerçekleşen üçlü görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Denktaş, Berlin’de gerçekleşen üçlü görüşmeyle ilgili bir yanda eleştirel anlamda söylenecek çok şey olduğunu, diğer yanda ise yıllardır söylenen benzer açıklamaların ötesinde bir içerik taşımadığını söyledi.
“Bir şeyi ancak çok net olarak ifade etmek isterim: Anastasiadis Şubat 2014 Ortak Açıklamasını elde ettikten sonra süreci sürekli oyalama yoluna gitti.

Doğal gaz konusunda uluslararası ilişkilerini, dayanışmalarını, anlaşmalarını güçlendirerek Türkiye’yi bu bölgede yalnızlaştırarak , güçsüz kılarak istediklerini elde etmek Anastasiadis’in ana hedefi haline geldi” diyen Denktaş, Kıbrıs müzakere sürecinin Anastasiadis’in hedeflerine varmak için kullandığı bir mekanizma olduğunu kaydetti.

Denktaş, “Hiçbir Kıbrıslı Türk siyasetçi Anastasiadis’in stratejisine dolaylı da olsa destek sağlayıcı adımlar atmamalıdır.

Çünkü Anastasiadis ne BM’nin tanımladığı şekilde bir çözüm ister ne de BM’nin müzakere yöntemi olarak belirlediği yol bizi çözüme götürür.

Çözüm, iki taraf arasında ilişkileri geliştirerek, adım adım, parça parça uygulamaya konulacak çoğu kez tek taraflı atılacak adımlar ve halkların gönüllü birlikteliğiyle varılacak bir durumdur” dedi.

(BRT/SM)

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Serdar Denktaş
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