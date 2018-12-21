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Serdaroğlu: Bir tek üyelerime karşı sorumluyum

Serdaroğlu, kendisinin hiç kimseye karşı sorumlu olmadığını tek sorumlu olduğu noktanın sendika üyeleri olduğunu ifade etti.

21 Aralık 2018 Cuma 16:27
Serdaroğlu: Bir tek üyelerime karşı sorumluyum

Kamu İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kendisinin hiç kimseye karşı sorumlu olmadığını tek sorumlu olduğu noktanın sendika üyeleri olduğunu ifade etti.

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Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, sendika olarak Dome Hotel’e talip olmalarının ardından çıkan bir takım açıklamalar ve dedikodulara yanıt vermek amacıyla video çekti.

Sosyal medyadan paylaşılan videoda Serdaroğlu, Dome Hotel’e talip olmakla yanlış bir şey yapmadıklarını ifade ederek bazı kişiler ve çevrelerin bu olaydan rahatsız olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Dome HotelKamu İşAhmet SerdaroğluSendika üyeleriHaberGündemKıbrıs
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veli 2018-12-21 21:04:16

E yanlışmı be refik? Sen kiiiim Dome Hotel kim! Prim yapacan diye kendini ortaya atıyorsun..Napacan sen,otur oturduğun yerde da sendikacılığını yap sen.....Bir otelcilikmi kaldı içine etmediğiniz..

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