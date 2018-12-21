Serdaroğlu: Bir tek üyelerime karşı sorumluyum

Kamu İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kendisinin hiç kimseye karşı sorumlu olmadığını tek sorumlu olduğu noktanın sendika üyeleri olduğunu ifade etti.

Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, sendika olarak’e talip olmalarının ardından çıkan bir takım açıklamalar ve dedikodulara yanıt vermek amacıyla video çekti.

Sosyal medyadan paylaşılan videoda Serdaroğlu, Dome Hotel’e talip olmakla yanlış bir şey yapmadıklarını ifade ederek bazı kişiler ve çevrelerin bu olaydan rahatsız olduğunu belirtti.