Serdaroğlu: Bir tek üyelerime karşı sorumluyum

Kamu İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kendisinin hiç kimseye karşı sorumlu olmadığını tek sorumlu olduğu noktanın sendika üyeleri olduğunu ifade etti.
Sosyal medyadan paylaşılan videoda Serdaroğlu, Dome Hotel’e talip olmakla yanlış bir şey yapmadıklarını ifade ederek bazı kişiler ve çevrelerin bu olaydan rahatsız olduğunu belirtti.
E yanlışmı be refik? Sen kiiiim Dome Hotel kim! Prim yapacan diye kendini ortaya atıyorsun..Napacan sen,otur oturduğun yerde da sendikacılığını yap sen.....Bir otelcilikmi kaldı içine etmediğiniz..