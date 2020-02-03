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Serdaroğlu,: ‘Terfiler maaşlara yansıyacak’

Serdaroğlu, terfilerin, geçici/daimi işçilerde Şubat ayı birinci devre sonu, aylıkçı işçilere ise Şubat ayı sonunda maaşlara yansıyacağını açıkladı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 16:33
Serdaroğlu,: ‘Terfiler maaşlara yansıyacak’

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, terfilerin, geçici/daimi işçilerde Şubat ayı birinci devre sonu, aylıkçı işçilere ise Şubat ayı sonunda maaşlara yansıyacağını açıkladı.

Serdaroğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında “30 Ocak’ta Kamu-İş yetkilileriyle Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu arasında yapılan toplantıda, Toplu İş Sözleşmelerinin genel durumu, uygulanışını ve Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında çalışanların terfi konuları görüşüldü” dedi.

Bu kapsamda, 2019 yılı içerisinde bakanlıklar ve dairelerin, Daire Çalışma Komitesinde hazırlanıp Maliye Bakanlığına önerilen terfilerin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren uygulanması konusunda mutabakat sağlandığını belirten Serdaroğlu şöyle devam etti:

“Bu mutabakat çerçevesinde tüm önerileri terfilerin 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle uygulanması talimatı verilmiştir. Bu durumda geçici/daimi işçilerimiz Şubat ayı birinci devre sonu, aylıkçı işçilerimiz de Şubat ayı sonunda terfileri maaşlarına yansıyacaktır. Tüm üyelerimize bildirir, terfilerin teknik çalışmasını yapan Maliye Bakanlığı personeline de teşekkür ederiz”

Anahtar Kelimeler:
SerdaroğluTerfiMaaşHaberKıbrıs
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