Serhan Aktunç: “Adil bir düzen kurmak zorundayız...”

Demokrat Parti (DP) Milletvekili adayı, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Didem Gürses’in hazırlayıp sunduğu ‘Alternatif’ adlı programına katıldı.

Aktunç, “İnsanı yaşatmak zorundayız ki devlet yaşasın” ifadelerini kullanarak, pandemi sürecinde alınması gereken bazı radikal kararlara işaret etti ve o dönemde özel sektörün bittiğini hatırlattı.

Adil bir düzen kurulması gerektiğine de vurgu yapan Aktunç, “Bu kamuda çalışan içinde geçerlidir, özel sektörde çalışanlar içinde geçerlidir. Benim aday olmamdaki neden de budur” dedi.

Kamu ve özel sektörün arasında yapılan ayrımın ortadan kaldırılması gerektiğine de dikkat çeken Aktunç, “Bu adaletsizliği ortadan kaldırmalıyız” şeklinde konuştu.

“BU ÜLKEYE PARA GİRMESİ GEREKİYOR”

Serhan Aktunç, “Siyasi ve ekonomik bağımsızlığımızın tek yolunun turizm olduğuna inanıyorum. Bu ülkeye para girmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Turizm sisteminde yanlışlıklar olduklarına da işaret eden Aktunç, turizm pastasının geniş kitlelere yayılması gerektiğine vurgu yaptı.

“BİRİ YER BAKARSA KIYAMET ORADA KOPAR”

Toplum temelli turizm modelinin Kıbrıs’a uyarlamak istediğini de aktaran Aktunç, “Toplumla turisti bir araya getiremezsek, halkımız yararlanamayacak. Biri yer biri bakarsa kıyamet orada kopar. Turizm temelli toplum dediğim pastayı geniş kitlelere yaymamız gerekiyor” diye konuştu.

İŞVEREN 6 AY DESTEKLENECEK

Euro’ya geçişin çok gerçekçi olmadığını da belirten Aktunç, asgari ücretin yükseltileceğini, ancak bu yükselmeden olumsuz etkilenecek olan işveren kesiminine de yardım edilmesi gerektiğini belirtti.

Aktunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu konuda bir çalışma yaptığını da aktararak, 6 ay işverenin destekleneceğini dile getirdi ve “Burada devlet elini taşın altına koyacak. Devletin herkesi kucaklayıcı olması gerekiyor” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI