Serhan Aktunç: Çok büyük bir pazar olan Çin’le ilgili bir çalışmamız var

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, bu yıl kış turizminin Eylül ayı sonunda başladığını 15 Kasım’da ise son uçağın geldiğini kaydetti; pandemiden dolayı verilen 3 aylık aranın ardından 2. etabın ise Şubat’ta başlayacağını belirtti.

2019’da Ekim’de başlayan ve aralıksız Mart ayına kadar devam eden sezon boyunca yaklaşık 100 bin misafirin ülkeye geldiğini kaydeden Aktunç, bu yıl verilen aradan dolayı rakamın düştüğünü belirtti.

Aktunç, 2019’da kış turizmi süresince 1 milyon civarında kişinin müze ve tarihi yer gezdiğini; bunun ülkeye önemli bir ekonomik katkı sağladığını belirtti.

Kışın adayı ziyaret eden turistlerin çoğunlukla Almanya’dan, bir kısmının da Norveç ve Finlandiya’dan geldiğini belirten Aktunç, otellerdeki doluluk oranının bu yıl yüzde 50 civarında olduğunu ve bu rakamın 2020’ye göre daha iyi; 2019’a göre daha kötü olduğunu söyledi.

Önümüzdeki yaz sezonu ve 2022’yi de planlamaya başladıklarını da dile getiren Aktunç, en büyük atağı 2011 yılından beri KKTC’nin herhangi bir turizm aktivitesi olmayan Azerbaycan’la yapacaklarını kaydetti.

“ÇİN PAZARIYLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMAMIZ VAR”

Bu ay Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştireceğini ve bu ziyarette TC’li yetkililerle 2022’nin tanıtım ve pazarlaması konusunda bir protokol imzalayacaklarını açıklayan Aktunç, İskandinav ülkeleri, İngiltere ve Almanya pazarlarına yeni pazar ekleme konusunda çalışmaları olduğunu belirtti.

Çok büyük bir pazar olan Çin’le ilgili de bir çalışmaları olduğunu belirten Aktunç, başarılı olurlarsa 2022 yaz aylarında Çinli turistleri de KKTC’de göreceklerini söyledi.

GİRNE LİMANI…1. ETAP ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Girne Antik Limanı’ndaki sorunların çözümüne yönelik ihalenin 15-20 gün önce sonuçlandığını bildiren Aktunç, girişteki gümrük binası, sarı taşların yenilenmesi, Zincirli Kule’nin restorasyonunu kapsayan 1. etap çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Aktunç, kanalizasyon, elektrik, su, drenaj işlerini içeren ikinci etap çalışmalar kapsamında ise tüm altyapının yenileneceğini, ancak Mart’ta yaz sezonu açılacağından, bölgedeki esnafın zarara uğramaması için çalışmaların Aralık, Ocak ve Şubat’ta yapılması gerektiğini söyledi.

YSK’ya bir yazı yazarak toplum yararına olduğu için Liman’daki çalışmaların seçim yasaklarına takılmamasını istediklerini anlatan Aktunç, olumlu bir yanıt gelmesi halinde kısa zaman içerisinde 2. etabın ihalesine çıkacaklarını ifade etti.

“GİRNE LİMANI’NI BAKANLIK, BELEDİYE VE ESNAF ORTAK YÖNETECEK”

Şimdi ihaleye çıkılmazsa sezon açılacağı için Ocak’taki hükümetin de çıkamayacağını belirten Aktunç, Girne Limanı’nı yerli halkın sahiplendiği, turistleri çekecek eski haline getirmeye büyük önem verdiklerini kaydetti. Aktunç, çalışmalar bittikten sonra Girne Limanı’nın Turizm Bakanlığı, Girne Belediyesi ve esnaf tarafından ortak yöneteceğini kaydetti.

YER ALTINDAKİ TARİHİ ESERLER İÇİN CAM

Halkı ve turistleri limana çekecek planları olduğunu kaydeden Aktunç, eski Cafe 34’ün bulunduğu yerde, yerin altında bazı tarihi eserler bulunduğunu, oranın cam olacağını ve insanlar yürürken altta tarihi eserleri göreceğini anlattı.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ… “TOPLUMUN BİLİNÇLENMESİ, ÇEVREYE SAHİP ÇIKMASI GEREKİR”

Çevre kirliliğiyle ilgili olarak ise, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın her perşembe temizlik yaptırdığını kaydeden Aktunç, ancak bunun personelle olacak bir şey olmadığını, toplumun da bilinçlenmesi ve çevreye sahip çıkması, çevreye sahip çıkarsa bunun getirisi olacağını bilmesi gerektiğini kaydetti.

Geç kalınmış olsa da bir yerden başlamak gerektiğini ve toplumu bilinçlendirme çalışmaları kapsamında müfredata çevre dersi koydurduklarını söyleyen Aktunç, DAÜ ve Atatürk Öğretmen Akademisiyle (AÖA) ile protokol imzalayarak yeşil adımlar diye bir proje başlattıklarını anlattı. Aktunç, artık dünyayı algının yönettiğini kaydetti ve kendilerinin de çocuklarını çevre algısıyla yönetmek istediklerini belirtti.

YEŞİL ADIMLAR PROJESİ…

Aktunç “Yeşil Adımlar” projesini şöyle anlattı:

“1 yıllık protokoller imzaladık, proje kapsamında öğretmen adaylarına yönelik çalıştaylar, konferanslar düzenleyeceğiz; çevre bilinci aşılayacağız. Onlar da küçük çocuklara farkındalık aşılayacak. Ağaçlar dikeceğiz, plastiğin azaltılması için gereken çalışmaları yapacağız. Bu çocuklar eğitildiği zaman onlar ailelerini de etkileyebilecekler ve bu şekilde bazı şeylerin değişeceğini düşünüyoruz.”

Turizm ile çevrenin bir birine girmiş olduğunu kaydeden Aktunç, “Güzel bir çevren yoksa istediğin kadar 5 yıldızlı otelin olsun, muhteşem hizmet ver, o insanlar eninde sonunda sokağa çıktığında o pisliği görecektir” diye konuştu.

“TOPLUMUN GENELİ TURİZMDEN PARA KAZANMIYOR, DOLAYISIYLA ÇEVREYİ SAHİPLENMİYOR”

KKTC’de kitle turizminin ağırlıkta olduğunu, turizmin daha ziyade “her şey dahil” sistemiyle yapıldığını belirtilen Aktunç, şunları ifade etti:

“Gelen misafirler genelde otelde vakit geçiriyor, haftada birkaç gün dışarıya çıkıp tur atıyorlar ama toplumun geneli turizmden para kazanamıyor dolayısıyla çevreyi sahiplenmiyor.”

“TOPLUM TEMELLİ TURİZM YÜKSELTİLMELİ”

Toplum temelli turizmin (TTT) önemini vurgulayan, yükseltilmesi gerektiğini kaydeden Aktunç, bunun toplumun turizmden daha fazla pay aldığı bir sistem olduğunu, turizmden pay alan toplumun çevreyi daha fazla sahiplendiğini, gelen turistlere daha güzel davrandığını belirtti.

KKTC’nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığının tek yolunun ekonomik olduğunu, ekonominin kurtulmasının tek yolunun da turizm olduğunu dile getiren Aktunç, TTT’nin alternatif turizm şekillerinin çoğaltılması ve yerli istihdam ile yükseltilebileceğini kaydetti. Aktunç, “Eko-agro turizmini yükselteceğiz, daha fazla butik otel yapacağız, her şey dahil yerine oda kahvaltı şeklini yapıp alternatif turizm şekillerini koyacağız” şeklinde konuştu.

“YERLİ İSTİHDAM ÖNEMLİ”

Şu an otel çalışanlarının yüzde 80’inin ikinci ülke vatandaşı olduğunu belirten Aktunç, maaşlarını aldıklarının ertesi günü parayı yurt dışına ailelerine yolladıklarını dile getirdi. 2019 yılında turizmin, ülke cari açığının yüzde 63’ünü kapadığını, ancak çalışanlar maaşlarını yurt dışına yolladıklarından bu oranın 30 -40’lara düştüğünü söyleyen Aktunç, bunun yerli istihdamın önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

Göreve atanır atanmaz Otelcilik, Turizm, Eğitim Merkezi’ni (OTEM) canlandırmak konusunda çalışma yaptıklarını, barista ve garsonluk kursu açtıklarını kaydeden Aktunç baristalık kursunun dolup taştığını garsonluk kursuna ise tek kişinin başvurmadığını anlattı.

Turizm ve hizmet sektöründe asgari ücretin çok üzerinde maaşlar verildiğini, “mutlu çalışan mutlu müşteri, mutlu müşteri de mutlu patronu getirir” anlayışıyla hareket edildiğini kaydeden Aktunç, şu an turizm- hizmet sektöründe asgari ücretin çok üzerinde maaşlar verildiğini, ancak çalışanın çalıştığı saatlerde verimli olmasının beklendiğini dile getirdi.

Halkın rahat olsun diye daha düşük maaşlara gidip kamuda çalıştığını kaydeden Aktunç, “Eğer biz turizmi başkalarının eline bırakırsak, sahip çıkmazsak başkaları gelip sahip çıkacak. Birini suçlarken özeleştiri de yapmak gerekir. Toplum olarak değişime ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

“UTANILACAK DEĞİL GURUR DUYULACAK BİR ŞEY”

Otellerin yerli istihdam yapması konusunda belli kıstaslar olduğunu ancak toplumun hizmet sektörünü sevmediğini kaydeden Aktunç, “Hizmet sektöründe çalışmak utanılacak değil gurur duyulacak bir şeydir, bir insanı mutlu etmek gurur duyulacak bir şeydir” ifadelerini kullandı.

Gastronomiye ilginin çok olduğunu, hizmet sektörüne yönelik algının gastronomiyle düzeleceğini düşündüğünü belirten Aktunç, garsonluk gibi diğer hizmet dallarını da ele alıp ilginç hale getirmek için çalışacaklarını söyledi.