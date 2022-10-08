Ataoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

Bugün gerçekleştirilen Genel Sekreterlik seçimlerinde aday olan iki partilimize de teşekkür ediyorum. Hakan Cenapoğlu ve Serhat Akpınar arasında gerçekleştirilen seçimde Serhat Akpınar Genel Sekreterliğe seçilmiştir.

Yeni dönemde bu görevi üstlenen DP milletvekilimiz Serhat Akpınar’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Demokrat Partimizi daha ileriye taşımak için elinden geleni yapacağından hiç şüphem yok.

Hakan kadeşime de seçildiği günden bu yana yapmış olduğu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güne kadar koordineli bir şekilde birlikte güzel çalışmalar gerçekleştirdik.

Her zaman dediğim gibi kaybedenin olmadığı bu seçimlerde, bayrak değişimi ile birlikte Demokrat Parti'yi hak ettiği noktadan daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Ayrıca MYK'ya seçilen partililerimize de bu süreçte başarılar diliyorum.