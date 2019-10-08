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Seri hırsız Ercan Yılmaz cezaevine gönderildi!

08 Ekim 2019 Salı 19:44
Seri hırsız Ercan Yılmaz cezaevine gönderildi!

Kamalı Haber

Girne’de seri şekilde hırsızlık yapan Ercan Yılmaz yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlının 2019 yılı Eylül ayı içerisinde Girne bölgesinde meydana gelen dükkân açma, kasti hasar, sirkat, sahtekârlıkla para temini ve ikamet izinsiz suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Çamlıbelli, zanlının 23 Eylül’de Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir büfenin camını taşla kırıp, 32 adet KKTC devlet piyangosu, 40 adet Milli Piyango, 100 TL, 70 Euro ve 2 bin 805 TL değerinde tütün çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı KKTC devlet piyangosu biletlerinden 6 tanesine amorti çıktığını, zanlının bu biletleri Girne’de bir işletmeye verip 120 TL para aldığını ifade etti. Polis, zanlının 29 Eylül 2019 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisinden 2700 TL nakit para çalındığını da söyledi. Zanlının Girne’de bir işletmede tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, üzerinde yapılan aramada kilodunda 2 bin 340 TL nakit para bulunduğunu ifade etti.

Çamlıbelli, tutuklanan zanlının 15 Nisan 2019 tarihinde ülkeye vize ile giriş yaptığını ve 30 günlük vizesi dolunca 15 Mayıs 2019 tarihinden beridir kaçak kaldığını ifade etti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Çamlıbelli, ülkede yasal statüsü bulunmadığını da belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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