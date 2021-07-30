Sertoğlu: “Amaç kötü alışkanlıklardan uzak tutmak”

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) ile KTFF'nin ortak çalışması ile ilgili olarak bu bağlamda Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Medi Vakfı Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Koldaş Medi, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve ekibine ziyarette bulundu.

SERTOĞLU: “AMAÇ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTMAK”

Gerçekleşen işbirliği ile ilgili görüşlerini bildiren KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, özelde futbolun genelde ise sporun uyuşturucudan uzak durmak için en önemli unsur olduğunu ifade etti.

Sertoğlu, kendilerinin KTFF olarak en önemli amaçlarından birinin futbol vasıtasıyla gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu ifade ederek, “Spor yapan insan bunlara gerek duymaz, çünkü spor bir disiplin gerektirir. Vücuduna ve kendisine iyi bakmayan insan da sporun içerisinde barınamaz.”diye konuştu.

Günümüzde Dipkarpaz’dan Lefke’ye kadar her yerde futbol topunun döndüğünü ve ülke gençliğine futbolun önemli bir hizmet sağladığını kaydeden Sertoğlu, “Gençlerimiz için biz her şeyi yaparız ve yapmaya da devam edeceğiz.”dedi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, amaçlarının çocukların ve gençlerin güzel alışkanlıklarla sağlıklı bir yaşam sürmesi olduğunu söyleyerek “Bu anlamda ortaya koydukları duyarlılık ve işbirliği anlayışı nedeniyle Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’na, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) Başkanı Osman Ercen’e ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi Koldaş’a teşekkür ediyorum” dedi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun on binlerce çocuğu bünyesinde bulunduran ülkenn en büyük spor federasyonu olduğuna işaret eden Karaokçu, yapılan görüşmelerde, antrenöründen, eğitimcisinden futbolcusuna kadar tüm gurupların eğitimden geçirilmesini öngören bir planlama hedeflendiğine dikkati çekti.

Komisyon olarak her yaş gurubundan çocuk ve gençlere ayrıca yetişkinlere eğitim verecek güçlü bir kapasiteleri olduğuna işaret eden Karaokçu, bu işbirliğinin toplumun geleceği adına çok büyük yararlar getireceğine olan inancını dile getiri.

ERCEN: "GENÇLERİ SPORUN İÇERİSİNDE TUTMAYI HEDEFLİYORUZ"

LTTFF Başkanı Osman Ercen ise yaptığı açıklamada gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için bir proje geliştirdiklerini ve hem KTFF hem de kendilerinin bu projede ortak yer alacak olmasının önemli olduğunu belirtti.

Gençlerin özellikle günümüz teknolojik ve sosyal yaşamında spora daha fazla önem vermeleri gerektiğini düşündüğünü ifade eden Ercen, "Gençler kötü alışkanlıklardan uzak durmalı ve spor yaparak hem mental hem de fiziksel olarak kendilerini dinç tutmalıdır."dedi.

Ercen, bu bağlamda Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Medi Vakfı ile birlikte hareket ederek gençleri sporun içinde tutmayı hedeflediklerini aktardı. KTFF’de gerçekleşen görüşmede KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) Başkanı Osman Ercen, KTFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Koldaş Medi, KTFF Eğitim Sorumlusu Serhat Deniz, KTFF Altyapılar Sorumlusu Hüseyin Kınacı ve LTTFF KKTC temsilcisi Kemal Köseoğlu yer aldı.