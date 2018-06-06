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Sertoğlu, Hür-İş’i ziyaret etti

UBP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sertoğlu, Hür-İş’i ziyaret etti

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:47
Sertoğlu, Hür-İş’i ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, sivil toplum örgütleri, kuruluş ve sendikalara başlattığı ziyaretler çerçevesinde HÜR-İŞ’i ziyaret etti.

Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Sertoğlu’na ziyaretinde UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu ile bazı UBP Lefkoşa Belediye Meclisi üyesi adayları da eşlik etti.

Hasan Sertoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Lefkoşa’nın basit organizasyonlarla aşması gereken en temel sorunlarını bile aşamadığını ileri sürdü.

Sertoğlu şöyle konuştu:

“Ben Lefkoşa’ya hakikaten yararlı olabileceğim, sorunların giderilmesine ciddi katkı sağlayabileceğim için aday oldum. Lefkoşa sorunlara yenilmemelidir. Ben inanıyorum ki Lefkoşa halkı doğru karar vererek Lefkoşa’nın yenilmemesini sağlayacak, Lefkoşa’nın yenilenmesinin, pırı-pırıl, tertemiz hale gelmesinin önünü açacaktır. Herkesten  destek bekliyorum. Lefkoşa bugünkü virane halden kurtulmalı ve gerçek bir başkent gibi olmalıdır.”

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