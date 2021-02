Sesimizi duyun! Tükendik

Acil Durum Hastanesi ( Pandemi Hastanesi)'nin deneyimli hemşiresi Oğuz Köse, 17 saatlik nöbetinin ardından sosyal medya sayfasından kaleme aldığı yazıda "Tükeniyoruz, duyur artık sesimizi" diyerek yöneticilerin personel istihdam etmesini talep etti.

Hasta sayısının 700'ü geçtiğini ancak hala ayni hemşire sayısı ile hizmet vermeye çalıştıklarını söyleyen Köse, "fiziksel ve psikolojik olarak iflas noktasına geldik" dedi..

İşte Oğuz Köse'nin paylaşımı :

"Sabah 06:40

17 saatlik bir nöbet daha bitiyor,...

1 haftada beş 17 saat,

iki 10saat nöbet tuttum....TUTTUK....

Birileri sesimizi duymazsa bu böyle devam edecek...

TÜKENİYORUZ !!!

DUYUN ARTIK SESİMİZİ

Ne üzücüdür ki,

Biz hemşireler ve sağlık çalışanları Covid kabusu ile uğraşırken bir de hak arayışı, standart arayışı içerisine giriyoruz..

Neden mi??

Siyasi çıkarlarınız için her daim bol bol istihdam var ama, halkın sağlığı için hemşire istihdamı denince kılı kırk yaran bir anlayış hakim.

Popülizme gelince herkes şovmen, herkes bilim insan, herkes yönetici.

Ancak sağlıkta çalışma alanına gelince her departmanda "CEPHEDE' 3-5 sağlık çalışanı!!

Pandemi hala baslamamıştı. Bundan bir 14 -15 ay önce Sağlık Bakanımın bir basın açıklamasında, "Sağlık sisteminde acil 250 hemşireye ihtiyacımız var" haberi daha gözümün önünde.

Saygıdeğer Ülkemi Yönetenler,

Bakan ve Milletvekillerim,

Sağlık sisteminde halihazırda 250 hemşire eksiklik varken, bir yıldır bu sürecin en büyük yükünü çeken BİZLERİZ.

Bugüne kadar personel eksikliği konusunda sesimizi hiç çıkarmadık.

Sabrettik ki hükümet edenlerin bu sorun konusunda çözüm bulacaklarını düşündük.

Karantina servisi 1 servisti, iki oldu, 3 oldu..

4 bloklu Acil Durum Hastanesi açıldı..

Toplamda 700 Covid hastasına ulaştık. Süreç hem alan ve mekan bakımından hem de hasta sayısı bakımından büyüme gösterirken aynı oranda büyümesi gereken personel sayısı maalesef olduğu yerde saymakta. Maalesef büyüme sadece çalışma saatlerimizde oluyor.

Çok merak edilen bir konu da, 250 eksik hemşire ile başladığımız süreç, Covid'li hasta sayısının 700'lere ulaştığı bu sürecin, en az bir yıl daha süreceğini düşünürsek....

Daha bir kaç ay önce Sn Sağlık Bakanımın icraatlarında açıkladığı; bitmiş ve Haziran'da hizmete girecek olan 100 yataklı "Güzelyurt Hastanesi" ,

ve yine Haziran'da veya Temmuz'da hayata girecek olan 100 -150 yataklı Girne Amerikan Üniversitesi'nden devralınan hastane binasının HANGİ HEMŞİRE ile AÇILACAĞI?? Merak konusu...

Öncelikle Parlementoda bulunan Milletimin vekillerine sesleniyorum..

Muhalefetteki daha önce hükümet etmiş partilerimize sesleniyorum,

Sağlıkta örgütlü Sendikalara sesleniyorum;

Bu konuda lütfen SESSİZ kalmayın..

Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıp acilen kadro sayılarının artırılması gerekmektedir. Bunu bizler kadar sizler de iyi biliyorsunuz.

Bu dönemde bizlere verebileceğiniz en iyi destek

EN BÜYÜK ÖDÜL

Taze kan olarak meslek arkadaşlarımızı sisteme kazandırılmasıdır.

Bizler, bir yıldır tüm enerjimiz ve gücümüzle pandemiyi sürecini en iyi şekilde yürüttük.

Ama geldiğimiz aşamada personel eksikliklerinden dolay FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK anlamda iflas noktasına geldik.

Türkiye ve Avrupa standartlarında 1 YOĞUN BAKIM hastasına bir hemşire düşerken, şu an bizde 3 hastaya bir hemşire düşüyor.

Türkiye ve Avrupa standartlarında 5 covid HASTASINA 1 HEMŞIRE düşerken bizde 15 HASTAYA 1 HEMŞIRE düşme noktasına geldi.

Buradan sesleniyorum,

Yorulduk, tükeniyoruz..

Duyun artık SESIMIZI..

Oğuz KÖSE"