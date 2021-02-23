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Sevgi Atabek hayatını kaybetti

Alayköy sakini Sevgi Atabek hayatını kaybetti.

23 Şubat 2021 Salı 20:45
2341 Okunma
Sevgi Atabek hayatını kaybetti

Alayköy sakini Sevgi Atabek hayatını kaybetti.

Bir süredir çeşitli rahatsızlıklarla boğuşan Sevgi Atabek, son olarak yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Yaşama tutunamayan Sevgi Atabek’in cenazesi yarın Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek

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