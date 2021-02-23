Alayköy sakini Sevgi Atabek hayatını kaybetti.
Bir süredir çeşitli rahatsızlıklarla boğuşan Sevgi Atabek, son olarak yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Yaşama tutunamayan Sevgi Atabek’in cenazesi yarın Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek
Alayköy sakini Sevgi Atabek hayatını kaybetti.
Alayköy sakini Sevgi Atabek hayatını kaybetti.
Bir süredir çeşitli rahatsızlıklarla boğuşan Sevgi Atabek, son olarak yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Yaşama tutunamayan Sevgi Atabek’in cenazesi yarın Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek