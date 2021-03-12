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SEYAHAT ACENTELERİ’NDEN “HELVALI” EYLEM

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi (KTSAİ) bir yıldan bu yana ofislerini açamadıkları, meslekleri ve gelirleri olmadan yaşam mücadelesi verdikleri gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem gerçekleştirdi

12 Mart 2021 Cuma 14:16
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SEYAHAT ACENTELERİ’NDEN “HELVALI” EYLEM

Başbakanlık önünde 12.30’da gerçekleşen eylemde “temsili mezar taşı başında Fatiha okundu ve helva dağıtıldı.”

Eylemde “Açılmadan Kapanan Sektör”, “Sadaka Değil Destek İstiyoruz”, “KKTC Turizmi, Ruhuna Fatiha”, “Açılım Planı İstiyoruz”, “Bizi Öldürmek Demek Turizmi Öldürmek Demek”, Lokomotif Raydan Çıktı” dövizleri dikkat çekti.

ŞAHİN: “BİR YILDIR MESLEK VE GELİRİMİZ YOK; YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORUZ”

İnisiyatif adına hazırlanan yazılı açıklamayı okuyan Atilla Şahin, bir yıl önce 13 Mart’ta Covid-19 nedeniyle kapanan ofislerin, bir yıl boyunca elzem durumlar dışında açılmadığını, seyahat acentelerinin bir yıldır meslekleri ve gelirleri olmadan yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi.

Bir yıl boyunca işveren ve çalışanların hükümet tarafından unutulduğunu, yaşamlarını nasıl sürdürdüklerinin dahi sorulmadığını anlatan Şahin, bunun yanında sosyal sigorta yatırımları, vergiler, elektrik, su faturaları ve diğer tüm yükümlülüklerini ödemek zorunda bırakıldıklarını aktardı.

Hükümeti plansızlık, programsızlık ve sektörün ölümüne neden olmakla eleştiren Şahin, bugün temsili olarak helva dağıttıklarını, fakat planlı bir açılım ve aşı programının yapılmaması halinde sektör çalışanlarının yaşama hakkının tamamen yok olacağının altını çizdi.

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