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Seyrüsefer Harçlarına İlişkin Açıklama

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, seyrüsefer harçlarının yatırılması sırasında son günlerde yaşanan sıkışıklığa dair açıklama yaptı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:28
Seyrüsefer Harçlarına İlişkin Açıklama

Açıklamada, “Bakanlığa bağlı Trafik Dairesi’nin altında hizmet veren Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği, eski KTHY binasındaki rezervasyon bölümüne taşınması nedeniyle 27 Ağustos Pazartesi günü hizmet verememiştir. Taşınmanın tamamlanmasının ardından başgösteren ufak çaptaki teknik aksaklıklar nedeniyle de hizmetler aksamıştır. Buna ilaveten taşınmanın gerçekleşmesi öncesindeki 9 günlük Kurban Bayramı tatili ve ardından 30 Ağustos’un yine resmi tatil olması nedeniyle, araç sahipleri bu tarihlerde de hizmet alamamıştır” denildi. 

Bakanlık açıklamasında, bu nedenle son ödeme tarihi Ağustos 2018’in son günlerine denk gelen seyrüsefer harçlarının, 14 Eylül 2018 Cuma gününe kadar (bu tarih da dahil) mesai saatleri içerisinde herhangi bir cezaya maruz kalmadan ödenebileceği duyurulmuştur.     

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Bayındırlık Ve Ulaştırma BakanlığıSeyrüsefer HarçlarıödemeKTHY BinasıGündemKıbrıs
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EmekliYORUM 2018-08-30 15:41:39

Doğru karar. Aslında bu kararın bayramdan önce verilmesi gerekirdi, hem bayram tatili hem de birkaç günlük taşınma ve bundan kaynaklanan gecikmelerden dolayı yığılma olacağı tahmin edilmesi gerekirdi. Tecrübeli yönetici işte öngörüsü olabilen yöneticidir. Buna da şükür.

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